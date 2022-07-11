З 61-річним Шоном Пенном Коля Сєрга познайомився не випадково. Він спеціально приїхав до Києва, аби провести public talk (публічну розмову) з актором, але той переніс бесіду через трагедію в Кременчуці. Однак їхня зустріч таки відбулася – неподалік Дніпра, куди зірка приїжджав з візитом. Співак же був у складі пресгрупи.

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Як Шон Пенн просив Колю Сєргу взяти його в ЗСУ

Потоваришував з ним. Дуже-дуже він крутий. Дуже залучений не лише знімати документальне кіно, активно хоче бути залучений і до військових дій. Він каже: "Мене ніхто не відпустить воювати. Може, через тебе можна?" Я кажу: "Потім поговоримо",

– з усмішкою згадав Коля Сєрга.

Цікаво, що Шон Пенн справді хоче воювати проти росії, адже говорить про це не вперше. "Якщо ви опинитеся в Україні, ця думка обов'язково у вас виникне. Ти думаєш, у якому столітті ми живемо? Ти думаєш, днями ти був на заправці у Брентвуді, а зараз думаєш про те, аби боротися проти росії? Що, чорт забирай, відбувається?" – казав актор в інтерв'ю Hollywood Authentic.

Шоумен також з перших уст дізнався, про що буде документальний фільм Шона Пенна Vice. "Він знімає документальне кіно в Україні, про український дух, про переродження української нації, яка скидає з себе лушпиння й оголює ядро", – розповів співак.

Коли Сєрга встиг зустрітися з голлівудським Шоном Пенном

Наприкінці червня Шон Пенн вдруге приїхав в Україну під час війни. Він хотів на власні очі побачити наслідки звірств росіян, тож поїхав у Бучу, Ірпінь, а згодом навідався до Києва, Львова, на Дніпропетровщину. Саме там він і познайомився з Колею Сєргою.

Співак, який з перших днів війни служить у лавах ЗСУ, передав Пенну картину з благодійного проєкту Vony Razom – "333". Невідомо, за яку суму голлівудський актор її викупив, але всі гроші з продажу перерахували на потреби Збройних Сил України.

Шон Пенн зустрівся з Колею Сєргою і придбав картину / Фото з інстаграму Vony Razom