Шон Пенн рассматривает возможность воевать за Украину

Оскароносный актер, писатель, режиссер и активист Шон Пенн заявил, что рассматривает возможность присоединиться к сопротивлению Украины против России. Пока он помогает переселенцам.

В недавнем интервью американскому изданию Hollywood Authentic 61-летний актер, снимавший в Украине документальный фильм, когда началась война, рассказал о возможном возвращении в зону боевых действий.

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Шон Пенн рассматривает возможность присоединиться к сопротивлению Украины против России

Актер заявил, что намерен вернуться в Украину. Вспоминая о своем пребывании в стране в феврале, он дополнил: "Единственная возможная причина, по которой я оставался в Украине дольше прошлого, заключалась в том, что я держал в руках винтовку". Далее он продолжил: "На днях я был на заправке в Брентвуде (Лос-Анджелес – Кино 24) и теперь думаю о том, чтобы поднять оружие против России? Что, черт возьми, происходит?".

Пенн публично поддерживает Украину, выступая против России. Ранее он призвал США "вложить все" в поддержку украинцев, кроме этого обратился к мировым миллиардерам, чтобы те купили 12 самолетов для украинского государства.

Стоит отметить, что недавно Шон Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.

В интервью Пенн напомнил также, что сейчас у него много работы по CORE по приему беженцев в Польше.

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О Зеленском

Пенн не может скрыть также своего восхищения Владимиром Зеленским, восхваляя его "страсть и мужество".

Мы не видели столь мощного руководства уже несколько десятилетий,

– заявили в интервью.

Впрочем, Пенн знаком с Владимиром Зеленским еще до войны. Ведь они вместе обсуждали фильм, который режиссер снимал в Украине до того, как россияне ворвались на наши земли.

"Я вспоминаю парня, которого встретил перед тем, как пришли россияне. Он был очень привлекательным, ярким и харизматичным, он мне сразу понравился. А потом, увидев его на следующий день, меня поразило то, что я сейчас смотрю на знавшего парня, что ему нужно подняться до самого высокого уровня человеческого мужества и лидерства. Я думаю, он понял, что был рожден для этого", – рассказал Пенн о Зеленском до и после войны.