Специальный выпуск с Зеленским Леттерман снял во время визита в Украину, 21 октября. Премьера шоу появилась на Netflix 12 декабря 2022 года.

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Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским появилось на ютубе

В разговоре с Дэвидом Леттерманом Владимир Зеленский рассказал о том, как проходит его день, как часто видит детей и общается с женой, а также о нашей реальности – военном положении и военных преступлениях россиян. В ролике можно услышать немало шуток, так что при просмотре улыбка на лице – гарантирована, как и слезы на глазах.

Под выпуском украинцы оставили немало комментариев. Многим интервью понравилось:

"Украина не выбирала себе такую судьбу, но Украина борется за весь мир. Искренне верю, что мир не будет забывать, какую цену каждый день платит Украина и Украинцы. Итого к победе";

"Спасибо за возможность посмотреть этот выпуск на ютубе. Дэвид Леттерман сделал отличную работу, выпуск прекрасный. Спасибо нашему президенту за его ежедневную работу. Мы с вами. Итого к победе";

"Шедевральное и глубокое интервью. Горжусь своей страной, своим народом и своим президентом. Украина обязательно победит";

"Netflix, это невероятно, великолепное интервью, большое вам спасибо!";

"Просто шедевр! Спасибо за возможность быть услышанными";

"Спасибо за свободный доступ к этому интересному и трогательному интервью!";

"Очень мощные слова президента. Суперское интервью";

"Благодарность за интервью, видно, что все было сделано от сердца и диалог оказался жив, как в дружеской компании";

"Интервью получилось очень качественным и интересным. Моментами – слезы на глазах, моментами – улыбка на лице. Спасибо за возможность увидеть это интервью в ютубе".

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Напомним, Дэвид Леттерман приезжал в Украину в конце октября. Этот визит был специально для того, чтобы принять интервью у Владимира Зеленского. Съемки разговора прошли в киевской подземке.