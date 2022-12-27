Спеціальний випуск із Зеленським Леттерман зняв під час візиту в Україну, 21 жовтня. Прем’єра шоу з’явилася на Netflix 12 грудня 2022 року.

Читайте також "Ножі наголо: Скляна цибуля" вже на Netflix: перші відгуки на довгоочікуваний детектив 2022 року

Інтерв’ю Девіда Леттермана із Зеленським з’явилося на ютубі

В розмові з Девідом Леттерманом, Володимир Зеленський розповів про те, як проходить його день, як часто бачить дітей та спілкується з дружиною, а також про нашу реальність – воєнний стан і воєнні злочини росіян. В ролику можна почути чимало жартів, тож під час перегляду усмішка на обличчі – гарантована, як і сльози на очах.

Під випуском українці залишили чимало коментарів. Багатьом інтерв’ю сподобалося:

"Україна не обирала собі таку долю, але Україна бореться за весь світ. Щиро вірю, що світ не буде забувати, яку ціну щодня платить Україна та Українці. Разом до перемоги";

"Дякую за можливість подивитися цей випуск на ютубі. Девід Леттерман зробив чудову роботу, випуск прекрасний. Дякуємо нашому президентові за його щоденну роботу. Ми з вами. Разом до перемоги";

"Шедевральне та глибоке інтерв’ю. Пишаюся своєю країною, своїм народом та своїм президентом. Україна обов’язково переможе";

"Netflix, це неймовірно, чудове інтерв'ю, велика вам подяка!";

"Просто шедевр! Дякуємо за можливість бути почутими";

"Дякуємо за вільний доступ до цього цікавого й зворушливого інтерв‘ю!";

"Дуже потужні слова президента. Суперське інтерв'ю";

"Подяка за інтерв'ю, видно, що все було зроблено від серця і діалог виявився живим, як в дружній компанії";

"Інтерв'ю вийшло дуже якісним та цікавим. Моментами – сльози на очах, моментами – усмішка на обличчі. Дякую за можливість побачити це інтерв'ю в ютубі".

"Наступний гість Девіда Леттермана: Володимир Зеленський" від Netflix: дивіться повний епізод

Нагадаємо, Девід Леттерман приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Зйомки розмови відбулися в київській підземці.