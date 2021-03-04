Netflix обнародовал дебютный трейлер супергеройской комедии "Сила грома". Надеемся, что юмора в картине будет так же много, как в двухминутном трейлере.

Режиссером проекта выступил Бен Фелкоун. Съемки фильма продолжались довольно долго – с 25 по 10 декабря 2019 года.

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"Сила грома": сюжет

В центре сюжета 2 давние подруги. Одна из них разрабатывает секретную формулу, которая может предоставить сверхчеловеческие способности. А вторая за своей невнимательности случайно ее применяет. И, что самое печальное, этот препарат был в единственном экземпляре.

Когда становится понятно, что суперсилы есть у обоих, героини начинают защищать город от злодеев. И в достаточно вонючих костюмах, которые нельзя стирать.

Премьера на стриминговой платформе Netflix состоится уже через месяц – 9 апреля 2021 года.

Фильм "Сила грома": смотрите трейлер

Актерский состав: