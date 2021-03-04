Не успели киноманы обсудить результаты Золотого глобуса, как представители премии Эмми-2021 поспешили объявить дату торжественной церемонии. Кинособытие отгремит 19 сентября.

Телеакадемия уже подтвердила эту информацию. Пока неизвестно, будет Эмми-2021 проводиться онлайн, или, как и другие голливудские церемонии, пройдет в виртуальном режиме. Организаторы сообщат позже формат события и его детали.

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Известно, что транслировать церемонию вручения Эмми будут 2 американские телеканалы – CBS и Paramount Plus. Кинособытие начнется в воскресенье, 19 сентября. Однако из-за разницы во времени украинцы смогут за ним следить 20 сентября с 3:00 ночи.

Как церемония Эмми прошла в 2020 году

Телевизионная академия одна из первых решила не отказываться от торжества из-за пандемии коронавируса. Однако карантинные правила организаторы все же учли. Церемония Эмми прошла в смешанном формате: онлайн и оффлайн. Большинство кинозвезд остались дома и получили статуэтки с доставкой.

Только несколько актеров все же появились в студии и присоединились к ведущему Джимми Киммела. График приезда звездных гостей составили так, чтобы избежать скопления людей в кулуарах премии.

И хотя событие было виртуальн ым , это не повлияло на настроения актеров. Все они принарядились к выходу в прямой эфир и показали новинки своего гардероба.