Жінки наступають на п'яти Дедпулу: трейлер шаленої супергеройської комедії "Сила грому"
Netflix оприлюднив дебютний трейлер супергеройської комедії "Сила грому". Сподіваємось, що гумору у стрічці буде так само багато, як у двохвилинному трейлері.
Джерело:24 канал
Режисером проєкту виступив Бен Фелкоун. Зйомки фільму тривали досить недовго – з 25 по 10 грудня 2019 року.
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"Сила грому": сюжет
У центрі сюжету 2 давні подруги. Одна з них розробляє секретну формулу, яка може надати надлюдські здібності. А друга через свою неуважність випадково її застосовує. І, що найсумніше, цей препарат був в єдиному екземплярі.
Коли стає зрозуміло, що суперсили є в обох, героїні починають захищати місто від лиходіїв. І в досить смердючих костюмах, які не можна прати.
Прем'єра на стрімінговій платформі Netflix відбудеться вже через місяць – 9 квітня 2021 року.
Фільм "Сила грому": дивіться трейлер
Акторський склад:
- Мелісса Маккарті,
- Октавія Спенсер,
- Бен Фелкоун,
- Пом Клементьєфф та інші.
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