Переосмыслите собственную жизнь: 4 сильных фильма, которые нужно посмотреть каждому

После просмотра некоторых фильмов зрители действительно вдохновляются. Такие ленты помогают изменить жизнь, пересмотреть собственные ценности и приоритеты.

24 Канал подготовил список фильмов, которые заставляют переосмыслить собственную жизнь. Они идеально подойдут для вечернего просмотра.

Какие сильные фильмы стоит посмотреть?

"Пока не сыграл в ящик" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Миллиардер Эдвард Коул и автомеханик Картер Чемберс встречаются в больнице. У них обнаружили страшную болезнь – рак легких. Несмотря на диагноз, мужчины составляют список желаний, которые хотят осуществить.

Эдвард и Картер отправляются в путешествие. Они переживают немало ярких приключений и осуществляют мечты, которые раньше казались невозможными.

"Пока не сыграл в ящик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семь жизней" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.6/10

У Бена Томаса было тяжелое прошлое, которое он не может забыть. Жизнь мужчины навсегда изменила трагедия, которую он до сих пор несет на своих плечах как бремя. Однажды главный герой решает тайно помочь семерым незнакомцам. Когда он встречает девушку по имени Эмили, то начинает сомневаться в собственных намерениях.

"Семь жизней": смотрите онлайн трейлер фильма

"Во всё тяжкое" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

У профессора колледжа Ричарда диагностировали рак. Так, мужчина узнает, что ему осталось жить 6 месяцев. После этого преподаватель начинает жить на полную.

"Во всё тяжкое": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стажер" (2015)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

70-летний вдовец Бен Уиттакер становится стажером в компании моды, основательницей и руководительницей которой является Джулс Остин. Со временем мужчина становится довольно популярным среди своих молодых коллег. К тому же Бен и Джулс становятся хорошими друзьями.

"Стажер": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы посмотреть, если сомневаетесь в себе?

