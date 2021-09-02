Marvel решили захватить китайский рынок – впервые в истории появился фильм, в котором супергерой – китаец. Комиксы по мотивам которых снят новый фильм "Шан-Чи Легенда десяти колец", существуют уже давно. Еще в 1980-е годы ныне покойному сыну Брюса Ли, Брэндону, предлагали главную роль в одноименной картине. Но только сейчас удалось снять этот блокбастер.

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Лю недавно опубликовал в своем инстаграме видео, на котором отрабатывает трюки для сцены с автобусом. В ролике видно, как он убегает, соскальзывает с автобуса и хватается за борт. Лю написал в посте, что "поезд покинул станцию, так что держитесь".

Актер также поделился видео о том, как он тренируется перед сложной хореографией в фильме, что демонстрирует высокий уровень мастерства его персонажа. Вышеупомянутый клип – это просто представление о том, как Шан-Чи и Лю выполняют свою роль. Перед тем, как попасть на роль в 2019 году, Лю написал Marvel в твиттере о роли Шан-Чи. С тех пор, как эта мечта осуществилась, Лю демонстрировал свою страсть к проекту при каждой возможности, понимая, что этот фильм значит для азиатского общества. Он даже позвонил генеральному директору Disney Бобу Чапеку за то, что он назвал Шан-Чи "экспериментом" касательно его эксклюзивного театрального релиза, прежде чем он стал доступен на Disney+.

Сюжет и трейлер "Шан-Чи и легенды десяти колец"

Главный герой – искусный боец ​​Шан-Чи, которого пытается завербовать террористическая организация "Десять колец". Оказывается, что ее главой является злодей Венву или Мандарин – отец супергероя, который с детства учил его боевых искусств, чтобы во взрослом возрасте сделать своим помощником.

Я 10 лет позволил тебе жить своей жизнью. И куда тебя это завело? Ты спрятался в моей тени. Я научил тебя противостоять опасным убийцам мира. Сын, теперь ты должен стать рядом со мной,

– предлагает отец Шан-Чи в трейлере.

Однако у супергероя другое мнение о деятельности "Десять колец" и он ни за что не хочет приобщаться к делу отца. Более того, Шан-Чи сделает все, чтобы остановить своего родственника с его коварными планами.

В кинотеатрах зрителей ждет увлекательный экшен! Шан-Чи сойдется в бою с опасными убийцами "Десяти колец", а потому противостояние смогут поразить всех любителей боевиков.

"Шан-Чи и легенда десяти колец" 2021: смотрите трейлер