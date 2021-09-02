Marvel вирішили захопити китайський ринок – вперше в історії з'явився фільм, в якому супергерой – китаєць. Комікси, за мотивами яких знято новий фільм "Шан-Чі: Легенда десяти кілець", існують вже давно. Ще у 1980-ті роки нині покійному синові Брюса Лі, Брендону, пропонували головну роль в однойменній картині. Але тільки зараз вдалося зняти цей блокбастер.

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Лю нещодавно опублікував у своєму інстаграмі відео, на якому відпрацьовує трюки для сцени з автобусом. У ролику видно, як він тікає, зісковзує з автобуса і хапається за борт. Лю написав в пості, що "поїзд покинув станцію, так що тримайтеся".

Актор також поділився відео про те, як він тренується перед складною хореографією в фільмі, що демонструє високий рівень майстерності його персонажа. Вищезгаданий кліп – це просто уявлення про те, як Шан-Чі і Лю виконують свою роль. Перед тим, як потрапити на роль у 2019 році, Лю написав Marvel в твітері про роль Шан-Чі. Відтоді, як ця мрія здійснилася, Лю демонстрував свою пристрасть до проєкту при кожній нагоді, розуміючи, що цей фільм означає для азійського товариства. Він навіть зателефонував генеральному директору Disney Бобу Чапеку за те, що він назвав Шан-Чі "експериментом" щодо його ексклюзивного театрального релізу, перш ніж він став доступний на Disney +.

Сюжет і трейлер "Шан-Чі та легенда десяти кілець"

Головний герой – вправний боєць Шан-Чі, якого намагається завербувати терористична організація "Десять кілець". Виявляється, що її очільником є лиходій Венву або ж Мандарин – батько супергероя, який змалку навчав його бойових мистецтв, щоб у дорослому віці зробити своїм помічником.

Я 10 років дозволив тобі жити своїм життям. І куди тебе це завело? Ти сховався у моїй тіні. Я навчив тебе протистояти найнебезпечнішим убивцям світу. Сину, тепер ти маєш стати поруч зі мною,

– пропонує батько Шан-Чі у трейлері.

Однак у супергероя інша думка щодо діяльності "Десять кілець" і він ні за що не хоче долучатись до справи батька. Ба більше, Шан-Чі зробить все, щоб зупинити свого родича з його підступними планами.

У кінотеатрах на глядачів чекає захопливий екшен! Шан-Чі зійдеться у бою з найнебезпечнішими вбивцями "Десяти кілець", а тому протистояння зможуть вразити всіх любителів бойовиків.

"Шан-Чі та легенда десяти кілець" 2021 рік: дивіться трейлер