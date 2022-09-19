На видео, которое скабеева продемонстрировала на канале "Россия 1", королева Елизавета II якобы "кормит порабощенных детей Африки и бросает еду на землю". Пропагандистка также заявляет, что Африка не будет оплакивать смерть королевы, потому что все помнит. Тем не менее, есть одно но. И об этом – читайте ниже.

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Еще одна дерзкая ложь скабеевой в эфире "60 минут"

Кадры, которые показывает скабеева, это работа французского кинорежиссера Габриэля Вейра, снятая во Вьетнаме в 1899 году, то есть за 27 лет до рождения королевы Елизаветы II.

В видео показан период протектората Аннам – французской колонизации Индокитая. Главной героиней здесь выступает мать и дочь генерал-губернатора Поля Думера, которые бросают в толпу монет монеты, а не еду.

Интересно, что во время своего путешествия по французскому Индокитаю Габриэль Уэйр создал 39 фильмов. Лента была заказана французским правительством для показа на Парижской выставке 1900 года.

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В сети говорят: "Если скабеева открывает рот, то сейчас будет лгать". И с этим невозможно не согласиться, ведь в эфире шоу "60 минут" она говорит о том, что на кадрах запечатлена Елизавета II в молодых годах.

Для понимания, что из себя представляла Елизавета. В кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту, как животным в зоопарке. Данное видео олицетворяет отношение Запада, в частности, англосаксов, ко всем в мире, кроме себя,

— прокомментировала пропагандистка на фоне кадров из фильма, снятого за 27 лет до рождения королевы.

Также по словам скабеевой, африканцы "не будут оплакивать" смерть королевы, потому что для них это "напоминание об угнетении и рабстве".

Немного истории. Что интересно, деколонизация Африки произошла в период с 1950 по 1975 годы, приходившиеся на времена правления королевы Елизаветы II. В частности, африканская страна Гана в 1957 году стала первой страной к югу от Сахары, обретшей независимость от европейской колонизации. Она требовала независимости внутри Содружества, которое собственно было предоставлено мирным путем в 1957 году королевой Елизаветой II.

Таким образом, утверждение скабеевой не имеет ничего общего со здравым смыслом. Очевидно, что пропагандистам хорошо "пылает" из-за того, как Великобритания поддерживает Украину.

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Напомним, сегодня, 19 сентября, в 13 часов по киевскому времени начались похороны Елизаветы II. Смотрите онлайн-трансляцию прощания с королевой и узнайте больше о похоронах Ее Величества.