На відео, яке скабєєва продемонструвала на каналі "россия 1", королева Єлизавета II нібито "годує поневолених дітей Африки та кидає їжу на землю". Пропагандистка також заявляє, що Африка не буде оплакувати смерть королеви, бо все пам’ятає. Проте, є одне але. І про це – читайте нижче.

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Ще одна зухвала брехня скабєєвої в ефірі "60 хвилин"

Кадри, які показує скабєєва, це робота французького кінорежисера Габріеля Вейра, знята у В’єтнамі у 1899 році, тобто за 27 років до народження королеви Єлизавети II.

У відео показаний період протекторату Аннам – французької колонізації Індокитаю. Головною героїнею тут виступає мати та дочка генерал-губернатора Поля Думера, які кидають у натовп дітей-аннамітів монети, а не їжу.

Цікаво, що під час своєї подорожі французьким Індокитаєм Габріель Вейр створив 39 фільмів. Стрічки були замовлені французьким урядом для показу на Паризькій виставці 1900 року.

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У мережі говорять: "Якщо скабєєва відкриває рот, то зараз буде брехати". І з цим неможливо не погодитися, адже в ефірі шоу "60 хвилин" вона говорить про те, що на кадрах зображена Єлизавета II у молодих роках.

Для розуміння, що собою представляла Єлизавета. На кадрах королева у молодості. Ось так вона годувала дітей з-поміж поневолених народів Африки. Подивіться на цю доброту, наче тваринам у зоопарку. Дане відео втілює ставлення Заходу, зокрема, англосаксів, до всіх у світі, крім себе,

— прокоментувала пропагандистка на тлі кадрів з фільму, який знятий за 27 років до народження королеви.

Також за словами скабєєвої, африканці "не оплакуватимуть" смерть королеви, бо для них це "нагадування про гноблення і рабство".

Трішки історії. Що цікаво, деколонізація Африки відбулася у період з 1950 по 1975 роки, що припадали на часи правління королеви Єлизавети II. Зокрема африканська країна Гана у 1957 році стала першою країною на південь від Сахари, яка здобула незалежність від європейської колонізації. Вона вимагала незалежності всередині Співдружності, яка власне була надана мирним шляхом у 1957 королевою Єлизаветою II.

Таким чином, твердження скабєєвої не має нічого спільного зі здоровим глуздом. Очевидно, що пропагандистам добре "палає" через те, як Велика Британія підтримує Україну.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, о 13 годині за київським часом розпочався похорон Єлизавети II. Дивіться онлайн-трансляцію прощання з королевою та дізнавайтеся більше про похорон Її Величності.