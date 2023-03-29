"Лучше бы молчал": украинский актер, которым заменили лицо россиянина в шоу СТБ, вышел на связь
Обсуждения вокруг сериала СТБ не утихают. Зрителям не понравилось официальное заявление вещателя, что "Последнее письмо любимого" "отложили", вместо "отменили". Однако, наконец, скандал прокомментировал Дмитрий Сарансков, лицо которого, собственно, и использовали вместо лица российского актера Прохора Дубравина в шоу.
Об этом мы узнали с фейсбук-страницы украинского актера Петра Крылова, который стал одним из первых, распространивших всю эту информацию с сериалом. 24 Канал также обращался к Дмитрию Саранскову за комментарием, однако ответа не получил.
Смотрите также Российский актер Прохор Дубравин отреагировал на скандал с СТБ: "Это же я снимался"
Украинский актер Дмитрий Сарансков рассказал, почему согласился на сотрудничество с СТБ
24 марта вышел анонс нового сериала СТБ "Последнее письмо любимого". Премьера должна была состояться 27 марта. Одну из главных ролей в этом сериале должен был исполнить российский актер Прохор Дубравин, публично поддерживающий войну России против Украины.
Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина лицом украинского актера Дмитрия Саранскова.
Однако скандала избежать не получилось, соцсети буквально разразились негативными комментариями: "Почему это происходит? Как сказал когда-то Симон Петлюра, что не так страшны московские вши, как украинские гниды?", "Какая фигня, все отказываются от россиян, а СТБ – это отдельная планета что ли?", "Деньги, как я вижу, не пахнут?".
Неравнодушные украинцы и журналисты пытались услышать ответы от телеканала и украинского актера, но молчали до 27 марта. Следом по официальной информации СТБ, что сериал в конце концов "отложили", на связь вышел и украинский актер Дмитрий Сарансков
Ответ Дмитрия Саранскова
"Уважаемое общество, у меня нет привычки отвечать на сообщения от незнакомых людей. Но, когда близкие пишут с просьбой обратить на что-то внимание, то, конечно, это нельзя игнорировать. Я также, как и вы, ждал официального ответа канала. Дождались.
Поэтому сейчас я готов ответить на два главных вопроса. Первое: "Почему молчит Дмитрий Сарансков ?". Я молчу, потому что в этом случае есть такое юридическое основание, как NDA. Можете загуглить и почитать, что бывает за ее нарушение. И второй вопрос: "Как я на это согласился? А согласился я на это потому, что мне обещали, что мое участие в этом поможет избавиться от российского актера в украинском сериале.
Сейчас я хочу вам напомнить, что в нашей индустрии есть некоторые люди, независимо от того, что они обещают, считают, что актер и его репутация – это только расходные материалы. И вы знаете, я искренне надеюсь, что настанет то утро, когда мы с вами проснемся в победной Украине, осознавая, что главная ценность, которая у нас есть – это люди. Слава Украине!".
Такой ответ актера очень возмутил Петра Крылова, обратившего внимание на то, что в начале скандала у Прохора Дубравина был комментарий Саранскова о том, что он был не в курсе. "То есть он сначала соврал, потом исчез, а потом вернулся и выбрал какую-то такую несусветную ху*ню, что мне даже трудно это комментировать".
Петр Крылов о Дмитрии Саранскове: смотрите видео