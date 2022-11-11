Украинская Киноакадемия выступила против произвола по Довженко-Центру

Уже несколько месяцев идет история вокруг так называемой реорганизации Довженко-Центра. Сегодня она приобрела пик скандальности, учитывая обыски правоохранителей 10 и 11 ноября. Украинская Киноакадемия высказалась по поводу этой ситуации.

Украинское киносообщество глубоко возмущено решениями Госкино реорганизовать, по их словам, ликвидировать Национальный центр Александра Довженко. Об этом написала Украинская Киноакадемия на своей странице в фейсбуке.

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Украинская Киноакадемия выступила в защиту Довженко-Центра

Украинская Киноакадемия отметила, что наступление на Довженко-центр не останавливает ни постановление профильного парламентского комитета, ни петиция в Кабинет министров, собравшая более двадцати тысяч подписей, ни протестные обращения общественности, уважаемых и авторитетных художников.

В заявлении профессионалов в области кино говорится, что такие действия чиновников "бесконтрольны и откровенно грубы", а также там заявили о том, что происходит циничное игнорирование демократических норм нашей жизни.

Перед нами враг, использующий в качестве первостепенных инструментов культурно-информационного влияния. Действия Госкино относительно Довженко-центра прогнозируемо приведут к уничтожению одного из важнейших культурных институций в Украине,

– заявляет Украинская Киноакадемия.

С чего все началось

В середине августа Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В самом большом национальном киноархиве, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, это назвали ликвидацией, как мы уже упоминали выше.

Позже украинцы создали петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра, а Александр Ткаченко заявил, что он против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".

2 ноября Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук, вместо этого назначили Юлию Каждан, имеющую опыт в бухгалтерском деле и в работе с кинологическим центром, предоставляющим услуги дрессировки собак, гостиницы для четырехлапых и зоопсихологов. 8 ноября команда Довженко-Центра не впустила новую главу в помещение.

Украинская киноакадемия отметила, что "процедура назначения генерального директора Довженко-Центра имела также все признаки нарушения законов – абсолютно корректные итоги голосования членов конкурсной комиссии были отменены без малейших причин".

Она дополнила, что работа Госкино сегодня вызывает слишком много вопросов и сомнений, ведь "за период полномасштабного вторжения в Украину мы не замечаем никаких шагов профильного государственного института по возобновлению кинопроизводства в Украине и защиты кинематографистов, оказавшихся без работы и без понимания, как поступать за остановки начатых проектов, как сотрудничать с европейскими фондами".

Напомним, в четверг, 10 ноября, в помещение Довженко-Центра сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ посетили обыски. Они продолжались около 7 часов. В Довженко-Центре отметили, что следователи изъяли печать предприятия и флешку с бухгалтерскими документами, не предоставив обоснованных объяснений цели своих действий. На этом они не остановились, и 11 ноября продлили обыски.