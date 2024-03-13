В разговоре с 24 Каналом адвокат НСКУ Надежда Денисюк объяснила ход дела. Она отметила четкие аргументы Союза.
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Почему НСКУ подает иск против Кабмина
НСКУ подали иск против Кабмина из-за его решения продлить полномочия членов Совета. По словам адвоката, есть закон, который предусматривает прекращение действия по истечении двухлетнего срока. И никакого другого закона или нормативного акта, который бы позволял Раде действовать дольше нет.
"Соответственно постановление Кабмина принято за пределами его полномочий, и оно противоречит закону. Это однозначное основание для отмены этого нормативного акта. Кабмин в свою очередь ссылается на военное положение и на аналогичные полномочия, которые он имеет в отношении других органов, которым Совет по государственной поддержке кинематографии не является. Госкино ссылается так же на существование военного положения, мол, не могут они провести конкурс", – отметила она.
Аргументов, которые свидетельствовали бы о полномочиях предоставленные законом, ни Кабмин, ни Госкино привести не могут, потому что их фактически нет, отметила Денисюк. Таким образом 12 марта состоялось заседание по существу, где выступили две стороны и озвучили свои объяснения, а судьи задали вопросы.
Какова позиция Госкино
Кабмин и Госкино последовательно поддерживают свою позицию, сказала Денисюк, и новых фактов или аргументов не приводят.
"Позиция довольно простая, что по сути Кабмин и Госкино имеют право принимать те или иные решения в отношении государственных органов. Они считают, что Совет по государственной поддержке кинематографии является государственным органом. Хотя Закон Украины о режиме военного положения предоставляет исчерпывающий перечень госорганов, полномочия которых не могут прекращаться в течение действия военного положения, и очевидно, что Совет не является таким органом и не входит в указанный перечень субъектов", – объяснила адвокат.
Сейчас представители Совета продолжают свою работу. На 15 марта назначено очередное заседание, которое должно пройти в режиме онлайн и без прямой трансляции.
"Мы подавали обеспечение иска в суд, однако он с рекордной скоростью отказал нам, сославшись на то, что данный спор по иску к Кабмину не касается членов Совета по государственной поддержке кинометографии. Хотя эти члены являются третьими лицами по делу. Вчера на заседании был Александр Недбаев, член Совета, который подтвердил в суде, что ни на момент марта 2023 года, когда полномочия должны были быть подтверждены, ни сегодня ему ничего не мешает выполнять свои обязанности", – объяснила Денисюк.
Что будет происходить дальше
Следующее заседание должно пройти 2 апреля. Слушания являются открытыми, но суд может ограничить количество свободных слушателей. Поэтому представители НСКУ выступают с ходатайством о большем судебном зале и допуске всех желающих к слушанию.
Что известно о деле: основное
- 7 марта 2023 года Кабмин продлил полномочия действующего состава Совета по государственной поддержке кинематографии согласно постановлению №207. Члены НСКУ требовали отменить это решение и провести честный и прозрачный конкурс.
- Впрочем, тогда Госкино объяснило, мол, конкурс провести невозможно в условиях военного положения. Что именно влияет на это – аргументов не было.
- В октябре 2023 года журналисты издания bihus.info выпустили материал, где говорится об Артеме Колюбаеве, который после прихода Андрея Ермака в ОПУ возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии. По данным журналистов, Колюбаев за полгода мог получить более 20 миллионов гривен на свои кинопродукты.