Скандал вокруг Госкино: адвокат объяснила, чего требуют кинематографисты

12 марта состоялось судебное заседание по иску представителей Национального союза кинематографистов (НСКУ) против Кабинета Министров Украины. Речь идет об обжаловании решения о продлении полномочий членов Совета по государственной поддержке кинематографии.

В разговоре с 24 Каналом адвокат НСКУ Надежда Денисюк объяснила ход дела. Она отметила четкие аргументы Союза.

Читайте также Украинские кинодеятели выразили недоверие Госкино и призвали отправить рекордный бюджет на ВСУ

Почему НСКУ подает иск против Кабмина

НСКУ подали иск против Кабмина из-за его решения продлить полномочия членов Совета. По словам адвоката, есть закон, который предусматривает прекращение действия по истечении двухлетнего срока. И никакого другого закона или нормативного акта, который бы позволял Раде действовать дольше нет.

"Соответственно постановление Кабмина принято за пределами его полномочий, и оно противоречит закону. Это однозначное основание для отмены этого нормативного акта. Кабмин в свою очередь ссылается на военное положение и на аналогичные полномочия, которые он имеет в отношении других органов, которым Совет по государственной поддержке кинематографии не является. Госкино ссылается так же на существование военного положения, мол, не могут они провести конкурс", – отметила она.

Аргументов, которые свидетельствовали бы о полномочиях предоставленные законом, ни Кабмин, ни Госкино привести не могут, потому что их фактически нет, отметила Денисюк. Таким образом 12 марта состоялось заседание по существу, где выступили две стороны и озвучили свои объяснения, а судьи задали вопросы.

Какова позиция Госкино

Кабмин и Госкино последовательно поддерживают свою позицию, сказала Денисюк, и новых фактов или аргументов не приводят.

"Позиция довольно простая, что по сути Кабмин и Госкино имеют право принимать те или иные решения в отношении государственных органов. Они считают, что Совет по государственной поддержке кинематографии является государственным органом. Хотя Закон Украины о режиме военного положения предоставляет исчерпывающий перечень госорганов, полномочия которых не могут прекращаться в течение действия военного положения, и очевидно, что Совет не является таким органом и не входит в указанный перечень субъектов", – объяснила адвокат.

Сейчас представители Совета продолжают свою работу. На 15 марта назначено очередное заседание, которое должно пройти в режиме онлайн и без прямой трансляции.

"Мы подавали обеспечение иска в суд, однако он с рекордной скоростью отказал нам, сославшись на то, что данный спор по иску к Кабмину не касается членов Совета по государственной поддержке кинометографии. Хотя эти члены являются третьими лицами по делу. Вчера на заседании был Александр Недбаев, член Совета, который подтвердил в суде, что ни на момент марта 2023 года, когда полномочия должны были быть подтверждены, ни сегодня ему ничего не мешает выполнять свои обязанности", – объяснила Денисюк.

Что будет происходить дальше

Следующее заседание должно пройти 2 апреля. Слушания являются открытыми, но суд может ограничить количество свободных слушателей. Поэтому представители НСКУ выступают с ходатайством о большем судебном зале и допуске всех желающих к слушанию.

Что известно о деле: основное