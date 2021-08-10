Черная вдова: битва за деньги

Диснеевский фильм "Черная вдова" о шпионке Наташе Романовой вышел в прокат еще месяц назад, но публичные обсуждения вокруг этой ленты не утихают до сих пор. Дело в том, что исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон решила бросить вызов одной из крупнейших корпорации в сфере развлечений современности – Disney.

Скарлетт Йоханссон судится с Disney потому, что она, мол, недополучила денег из-за гибридного проката "Черной Вдовы" (фильм был доступен и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе Disney+ за дополнительную плату).

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Проект "Черная вдова" должен был стать "лебединой песней" для Скарлетт Йоханссон во вселенной Марвел. Ведь после него актриса собиралась положить костюм супершпионки на полочку и не возвращаться в будущих фильмах вселенной Марвел. Прощание должно было завершиться на трогательной ноте.

Йоханссон добросовестно играет роль Черной Вдовы с 2010 года. И за это время она стала такой же любимицей фанатов, как, например, Тони Старк или Капитан Америка. Кроме того, сольный фильм о вдове продюсеры обещают уже не первый год.



Скарлетт Йоханссон в фильме "Железный человек 2", 2010 / Фото Кинориум

На самом деле работа над сольным проектом началась еще в 2004 году и вот, наконец, все звезды на небе сошлись. Фильм попал в кинотеатры. Йоханссон должна была бы попрощаться с фанатами и отправиться дальше в свободное плавание, воплощая новые роли на большом экране. Впрочем, в определенный момент ситуация вышла из-под контроля. И то, что должно было завершиться обычным прощанием на дружеской ноте, превратилось во взаимные обвинения, обиды и судебные иски.

Всем виноват карантин

Начать стоит с того, что релиз фильма "Черная вдова" изначально был запланирован на 1 мая 2020 года. А в результате зрители смогли его увидеть лишь в июле 2021 года. Свои коррективы внес коронавирус. Прошло больше года. И за это время мир значительно изменился. Сольный фильм о вдове должен был стать переходным мостиком между третьей и четвертой фазой в киновселенной Марвел. Но из-за отложения релиза, пришлось менять планы.

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За это время Disney активно развила свой стриминговый сервис Disney+. В начале 2021 года в них было уже более 100 миллионов подписчиков. В связи с тем, что для студии-владельца Мики Мауса это теперь приоритетный проект, боссы студии постарались всячески насытить свой сервис эксклюзивами. Поэтому в ход пошли сериалы из вселенной Марвел. Начали с таких тайтлов как "Вандавижен" и "Сокол и Зимний солдат".

Кроме того, Disney начала также экспериментировать с гибридным прокатом. Первым крупным проектом стал фильм "Мулан". Киноэкранизация одноименного мультика 1998 года, вышла в прокат в кинотеатрах и сразу стала доступна в сервисе Disney+ за дополнительную плату – 30 долларов. "Мулан" не окупила свой бюджет в 300 миллионов долларов. И принесла лишь от 60 до 90 миллионов долларов. Впрочем, руководители "Мишиной" студии увидели все же позитив. Например, приложение Disney+ перед релизом фильма в сервисе загрузило на 68% больше пользователей.

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Студия решила продолжить дальше экспериментировать с громкими тайтлами. Тем более, что главный конкурент, Netflix, все еще далеко впереди и имеет в своем активе более 200 миллионов подписчиков. Поэтому, в Disney решили, что будет хорошей идеей также выпустить в гибридный прокат и "Черную вдову". Таким образом студия показала, что для нее приоритет – стриминг и подписчики. А потом уже зрители в кинотеатрах и кассовые сборы от них.

Контракт Скарлетт Йоханссон и судебные иски

Впрочем, такая ситуация не понравилась исполнительнице главной роли Скарлетт Йоханссон. Главная претензия актрисы – фильм должен был выйти в классический кинотеатральный прокат. И только после этого, через 45 дней, попасть в цифровой доступ.

Дело в том, что контракт Йоханссон предусматривает ряд бонусов за сборы в кинотеатрах. В большей степени ее доход зависит от процента тех денег, что соберет лента в кинотеатрах. К началу августа кассовые сборы фильма составляют чуть более 350 миллионов долларов. Такая цифра невероятно скудна, как для фильмов из вселенной Марвел. Стоит отметить, что у первого Капитана Америки сборы были примерно 370 миллионов долларов. А этот фильм считается одним из самых слабых в киновселенной Марвел, как в сюжетном, так и в кассовом плане. Следует считать, что актриса надеялась точно не на такой финансовый результат. Все последние ленты Марвел в коронавирус собирали в кинотеатрах более 1 миллиарда долларов. Скорее всего, ожидания Йоханссон были также где-то на этом уровне.

По некоторым данным, решение компании выпустить фильм на Disney + обошлось Йоханссон более чем в 50 миллионов долларов.

Disney намеренно "склонила" Marvel к нарушению соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel,

– говорится в иске актрисы.

Также, согласно тексту иска, представители Скарлетт Йоханссон пытались пересмотреть ее контракт после того, как узнали о решении Disney выпускать фильм онлайн и в кинотеатрах, но Disney и Marvel на запросы не ответили.

Корпорация Disney не замедлила с ответом. Она опубликовала официальное заявление. В ней студия заявляет, что иск Йоханссон не имеет никаких оснований. Мол, актриса и так получила за роль 20 миллионов долларов. А выпуск "Черной Вдовы" на Disney + из Premier Access лишь позволил ей заработать дополнительные деньги. Здесь стоит отметить, что нет полной информации, сколько "Черная вдова" заработала на Disney +. Есть только сообщения о том, что в первый уикенд лента принесла 60 миллионов долларов.

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Кроме того, корпорация обвиняет актрису, что та бездушно игнорирует ужасные и длительные глобальные последствия COVID-19. Там говорят, что именно пандемия стала основным мотивационным фактором одновременного релиза, поскольку посещения кинотеатров из-за коронавируса ограничены.

Дискуссия переросла во взаимные публичные обвинения. Сопредседатель одного из крупнейших актерских агентств CAA в Америке и по совместительству агент Скарлетт Йоханссон Брайан Лурд выступил в защиту актрисы.

Они бессовестно и ложно обвинили Йоханссон в невосприимчивости к глобальной пандемии COVID, пытаясь выставить ее таким человеком, каким она не является. Прямая атака Диснея на ее личность – это очень низко для компании, с которой многие представители творческого сообщества успешно работали в течение десятилетий,

– заявил Лурд.

К публичным заявлениям присоединился и адвокат Йоханссон Джон Берлински. Он заявил, что Disney выпускает такие фильмы как "Черная Вдова" на Disney +, чтобы увеличить количество подписчиков и тем самым повысить стоимость компании. А пандемия COVID, по его словам, это лишь отличный для этого повод.

Еще одно заявление прозвучало от юриста компании Disney Дэниела Петрочелли. Он назвал иск Скарлетт Йоханссон спланированной пиар-кампанией.

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Что будет дальше

Весь Голливуд сейчас наблюдает за тем, что будет дальше. Ведь, в случае выигрыша дела Йоханссон, это может стать прецедентом. Индустрия меняется и крупные студии все чаще используют гибридный прокат. Это, конечно, не идет на пользу кинотеатрам. Если дело выиграет Скарлетт Йоханссон, это может замедлить развитие гибридного проката. Или же заставит большие студии пересмотреть свои договоренности с актерами.

В западной прессе уже ходят слухи, что вариант судебного иска против Дисней рассматривает также другая актриса – Эмма Стоун. Она сыграла недавно главную роль в диснеевской ленте "Круэлла". Впрочем, эти слухи пока не подтверждены ни одной из сторон. Если же Стоун и рассматривает опцию иска против Дисней, то скорее всего, она дождется, чем закончится история Йоханссон, чтобы, в случае проигрыша Скарлетт, не повторять ошибки коллеги.

Стоит отметить, что с подобной ситуацией столкнулась другая крупная голливудская киностудия – Warner Brothers. В конце прошлого года они заявили, что все крупные ленты, которые выйдут в кино в 2021 году, будут доступны сразу на их стриминговом сервисе HBOMax. Причем без дополнительной платы, как это было на Disney+. Просто надо быть подписчиком их сервиса.

Среди таких громких названий значится:

сиквел "Чудо женщины";

новый "Отряд самоубийц";

"Мортал Комбат";

"Космический джем 2" и другие фильмы.

Это заявление возмутило многих актеров и режиссеров. Впрочем, киностудии удалось урегулировать вопрос мирным путем. Они просто заключили новые соглашения с актерами и создателями фильмов. Это стоило кинокорпорации дополнительных 200 миллионов долларов.

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Впрочем, риск судебных исков остается актуальным также и для Warner. Они ведь не сами сняли все свои фильмы. Например, другая крупная компания Legendary Entertainment профинансировала 75% "Годзиллы против Конга" и "Дюны", которая только должна выйти на большие экраны. Представители Legendary все еще обеспокоены тем, как покажет себя "Дюна" в прокате. И если результаты будут не очень хорошими, у них будет неплохой повод выдвинуть свои претензии WB и требовать денежной компенсации в судебном порядке.

"Дюна" 2021: смотрите украинский трейлер

В любом случае Скарлетт Йоханссон является первопроходцем в подобном деле. Ведь стриминговые сервисы только развиваются и судебная практика еще не встречала таких случаев раньше. Так что от того, как завершится судебное дело "Йоханссон против Disney" зависит, по сути будущий вектор развития киноиндустрии и стриминговых сервисов.