Ушел из жизни украинский актер Игорь Тетруев: ему было 70 лет

8 ноября 2026 года скончался украинский актер театра и кино, заместитель директора – художественного руководителя Киевского академического театра кукол "Замок на горе" Игорь Тетруев. Ему было 70 лет.

Как сообщает 24 Канал, о смерти артиста сообщили его коллеги на официальной странице театра в Facebook.

"Сегодня наш Замок потерял не просто коллегу, а близкого человека, который был частью его жизни и истории", – говорится в сообщении.

Что известно об Игоре Тетруеве

Артист окончил Львовскую консерваторию по специальности "музыкант-исполнитель", а впоследствии получил образование режиссера массовых праздников в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Тетруев играл в театральных спектаклях, в частности исполнял главные роли, а также снимался в украинских сериалах, преимущественно в эпизодических и второстепенных ролях.

Коллеги вспоминают его как доброго, искреннего человека и профессионала, на которого всегда можно было положиться.

В августе 2026 года театр сообщил, что актер борется с онкологическим заболеванием. При этом официальную причину смерти не уточнили.

Не так давно стало известно о смерти украинского актера Федора Стригуна.