Войтенко показал, что ждет женщин российских оккупантов в ближайшее время

В частности, Войтенко отметил об Ольге Быковской, которая в телефонном разговоре советовала своему мужу-рашисту насиловать украинских женщин. Так вот, "война скоро закончится нашей победой и поражением русской армии", – подчеркнул актер.

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Единственной проблемой, по словам Войтенка, будет вопрос: "Куда девать трупы ваших мужчин?". Актер отметил, что начал интересоваться этой проблемой и вспомнил российский фильм "Груз 200", название которого очень точно изображает их реальность.

Войтенко показал сцену из фильма, в которой привезли мертвого россиянина и бросили на кровать женщине со словами "Жених приехал".

Так что, невесты, ждите, скоро вам женихов привезут,

– подытожил Войтенко.

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