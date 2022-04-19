Войтенко показал, что ждет женщин российских оккупантов в ближайшее время
В частности, Войтенко отметил об Ольге Быковской, которая в телефонном разговоре советовала своему мужу-рашисту насиловать украинских женщин. Так вот, "война скоро закончится нашей победой и поражением русской армии", – подчеркнул актер.
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Единственной проблемой, по словам Войтенка, будет вопрос: "Куда девать трупы ваших мужчин?". Актер отметил, что начал интересоваться этой проблемой и вспомнил российский фильм "Груз 200", название которого очень точно изображает их реальность.
Войтенко показал сцену из фильма, в которой привезли мертвого россиянина и бросили на кровать женщине со словами "Жених приехал".
Так что, невесты, ждите, скоро вам женихов привезут,
– подытожил Войтенко.
Реакция сети
- "Прав на все 100 %, только вот они этого не понимают, не хотят понимать";
- "Умница! Красиво и сильно!";
- "А действительно, очень похоже!";
- "Они нам столько горя принесли, а мы еще должны заботиться об их "груз 200". Сбросить на границы, пусть матери и женщины приходят и разгребают своих "защитников";
- "Такой страшный фильм. Смотрела его давно, больше не хочу. Надо, чтобы его в России просмотрели все матери, дети которых сейчас находятся на службе... Будет уроком!";
- "Красавец! Надеюсь так и случится!";
- "Умница! Пусть получают свое дерьмо обратно в свою "идеальную" страну. Слава Украине!".