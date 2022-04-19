Войтенко показав, що чекає жінок російських окупантів найближчим часом
Зокрема Войтенко зазначив про Ольгу Биковську, яка у телефонній розмові радила своєму чоловіку-рашисту ґвалтувати українських жінок. Так от, "війна скоро закінчиться нашою перемогою і поразкою російської армії", – наголосив актор.
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Єдиною проблемою, за словами Войтенка, буде питання: "Куди дівати трупи ваших чоловіків?". Актор зазначив, що почав цікавитися цією проблемою і згадав російський фільм "Груз 200", назва якого дуже точно зображає їхню реальність.
Войтенко показав сцену з фільму, в якій привезли мертвого росіянина і кинули на ліжко жінці зі словами "Наречений приїхав".
Так що наречені чекайте, скоро вам наречених привезуть,
– підсумував Войтенко.
Реакція мережі
- "Має рацію на всі 100 %, тільки ось вони цього не розуміють, не хочуть розуміти";
- "Розумниця! Красиво та сильно!";
- "А справді, дуже схоже!";
- "Вони нам стільки горя принесли, а ми ще маємо піклуватись про їх "груз 200". Скинути на границі, хай матері та жінки приходять і розгрібають своїх "захисників";
- "Такий страшний фільм. Дивилася його давно, більше не хочу. Треба, щоб його у Росії переглянули всі матері, діти яких зараз перебувають на службі... Буде уроком!";
- "Красень! Сподіваюся так і станеться!";
- "Розумниця! Нехай отримують своє лайно назад у свою "ідеальну" країну. Слава Україні!".