Войтенко показав, що чекає жінок російських окупантів найближчим часом

Зокрема Войтенко зазначив про Ольгу Биковську, яка у телефонній розмові радила своєму чоловіку-рашисту ґвалтувати українських жінок. Так от, "війна скоро закінчиться нашою перемогою і поразкою російської армії", – наголосив актор.

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Єдиною проблемою, за словами Войтенка, буде питання: "Куди дівати трупи ваших чоловіків?". Актор зазначив, що почав цікавитися цією проблемою і згадав російський фільм "Груз 200", назва якого дуже точно зображає їхню реальність.

Войтенко показав сцену з фільму, в якій привезли мертвого росіянина і кинули на ліжко жінці зі словами "Наречений приїхав".

Так що наречені чекайте, скоро вам наречених привезуть,

– підсумував Войтенко.

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