Сейчас Брэд Питт заканчивает съемки в фильме "Скоростной поезд". Координатор трюков проекта Грег Рементер похвалил актера и отметил, что около 95% всех экшн-сцен звезда выполняла самостоятельно.

Грег Рементер похвалил весь актерский состав "Cкоростного поезда". Но больше всего он обратил внимание именно на Питта, назвав 57-летнего лауреата Оскара "прирожденным спортсменом".

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Брэд лично выполнил где-то 95% своих трюков, я имею в виду драки. Такое ощущение, что он прирожденный спортсмен. Он действительно все делает сам! Мне еще никогда не приходилось работать с таким огромным количеством известных актеров в рамках одного фильма, и самое удивительное, что все они невероятно преуспели в плане натренированности,

– заявил Рементер.

Он отметил, что отличную физическую подготовку показали и Брайан Тайри Генри, Майкл Шеннон, Хироюки Санада и Эндрю Кодзи.

Фильм "Скоростной поезд": почему это один из самых ожидаемых боевиков Голливуда

Картина уже стала одним из самых ожидаемых боевиков Голливуда. Режиссером ленты является Дэвид Литч, яки экранизировал "Дэдпула". Впечатляет и список звезд, которые вовлечены в съемки:

Брэд Питт;

Леди Гага;

Сандра Баллок;

Джои Кинг;

Тейлор-Джонсон;

Зази Битц;

Брайан Тайри Генри;

Эндрю Кодзи;

Маси Ока;

Хироюки Сана;

Майкл Шеннон.

Что известно о сюжете ленты

Пока официальный сюжет ленты не разглашали. Но известно, что в основе сценария бестселлер писателя Котаро Исаака. Это история о 5 наемных убийц, которые получают одинаковый заказ. Они должны реализовать его в скоростном поезде, который курсирует без остановок из Токио в Мориока.

В один момент герои понимают, что кто-то затеял против них опасную игру, поэтому каждый из них пытается раскрыть правду и борется за свою жизнь.