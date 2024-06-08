Кино 24 расскажет, чем Станислава Красовская занимается в нынешнее время. Также узнаете, что для нее означает театр в эти трудные времена.

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Где сейчас Слава Красовская

Слава Красовская сейчас продолжает актерскую деятельность. В частности, она является ведущей актрисой украинского малого драматического театра в Киеве.

Продолжаю заниматься актерством то ли по инерции, или действительно верю в возможность нести свет в темные времена, стучать в сердца, а когда их открывают – обмениваться энергиями, мыслями, чувствами,

– писала актриса в своем инстаграме еще в июне 2022 года.

Также в течение этого периода она стала частью актерского состава сериала "Женский доктор. Новая жизнь".

Кроме этого, Слава Красовская является руководительницей коллектива Open Art Studio ARTISTIC, где она проводит занятия по актерскому мастерству. Известно, что на занятия могут приходить и те, кто ранее не был знаком с актерскими техниками. Слава рассказывала, что средства с занятий отправляются на поддержку украинской армии.

Отметим, что Слава также участвовала в актерском благотворительном аукционе, где собирали средства на приобретение 5 карет "скорой помощи" для Вооруженных Сил Украины.

Отметим, что она не раз в своих публикациях писала о вере в наши Силы обороны.

Также, промониторив социальные сети Славы, заметно, что во время войны не последнюю роль в ее жизни играют благотворительные спектакли. Несмотря на тяжелые времена, она все же пытается искать позитив. Или, как отметила сама Слава, "фокусироваться на хорошем и хороших, как бы ни болело". Актриса поделилась, что, кроме актерства, занимается еще и танцами и вокалом.

Единственное, что остается – замечать и ценить хорошее и хороших. Благодарить Вселенную за людей и события, которые не просто так. У меня есть желанная работа и я обожаю все ее проявления: сниматься в кино, сериалах и роликах для ютуба, дублировать кино, играть и репетировать в театре, озвучивать аудиокниги, преподавать актерство детям и взрослым,

– поделилась Слава Красовская.

Фильмография Станиславы Красовской