Кіно 24 розповість, чим Станіслава Красовська займається у нинішній час. Також дізнаєтеся, що для неї означає театр у ці важкі часи.
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Де зараз Слава Красовська
Слава Красовська зараз продовжує акторську діяльність. Зокрема, вона є провідною акторкою українського малого драматичного театру у Києві.
Продовжую займатися акторством чи то за інерцією, чи дійсно вірю в можливість нести світло в темні часи, стукати у серця, а коли їх відкривають – обмінюватися енергіями, думками, почуттями,
– писала акторка у своєму інстаграмі ще в червні 2022 року.
Також протягом цього періоду вона стала частиною акторського складу серіалу "Жіночий лікар. Нове життя".
Крім цього, Слава Красовська є керівницею колективу Open Art Studio ARTISTIC, де вона проводить заняття з акторської майстерності. Відомо, що на заняття можуть приходити і ті, хто раніше не був знайомий з акторськими техніками. Слава розповідала, що кошти із занять відправляються на підтримку української армії.
Зазначимо, що Слава також долучалася до акторського благодійного аукціону, де збирали кошти на придбання 5 карет "швидкої допомоги" для Збройних Сил України.
Зазначимо, що вона не раз у своїх публікаціях писала про віру у наші Сили оборони.
Також, промоніторивши соціальні мережі Слави, помітно, що під час війни не останню роль в її житті відіграють благодійні вистави. Попри тяжкі часи, вона все ж намагається шукати позитив. Або, як зазначила сама Слава, "фокусуватися на хорошому та хороших, як би не боліло". Акторка поділилася, що, окрім акторства, займається ще й танцями та вокалом.
Єдине, що залишається – помічати і цінувати хороше і хороших. Дякувати Всесвіту за людей і події, які не просто так. У мене є омріяна робота і я обожнюю усі її прояви: зніматися в кіно, серіалах і роликах для ютубу, дублювати кіно, грати і репетирувати в театрі, озвучувати аудіокниги, викладати акторство дітям і дорослим,
– поділилася Слава Красовська.
Фільмографія Станіслави Красовської
- "Щоденники темного";
- "Сашка";
- "Відділ 44";
- "Поганий хороший коп";
- "Сторожова застава";
- "Дочки-матері";
- "Опер за викликом";
- "Чаклунки";
- "Кріпосна";
- "Місто закоханих";
- "Спадкоємці".
- "Будинок "Слово": Нескінчений роман"