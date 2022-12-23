К тому же, 22 декабря в Киеве состоялся допремьерный пресспоказ картины. В пресс-службе фильма сообщили, что эта история заинтересовала украинцев на стадии вышедшего накануне тизера, ведь это беспрецедентный случай использования квадрокоптеров для спасения гражданских из-под обстрелов врага. Операцию провели военные 93-й бригады "Холодный Яр" под Изюмом в период ожесточенных боев за город.

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"Иди за мной" / FOLLOW ME – что известно о документальном фильме

В фильме использованы реальные кадры, снятые дронами, а в главных ролях – настоящие участники событий. Лента кроме культурной ценности выступает доказательством военных преступлений российской армии против украинского гражданского населения.

"С начала полномасштабного вторжения есть много разных исключительных историй о работе дронов, о которых мне было бы интересно снять целый сериал. Это то, что сегодня может быть интересно мировой аудитории, потому что в большинстве своем каждый случай уникален и потрясающий, такого еще никто не видел. Эти истории героичны, они демонстрируют высокий уровень профессионализма малой авиации в Украине. Это очень классный формат, поэтому мы с радостью согласимся продолжить, если получим заинтересованность того же Netflix", – прокомментировал фильм Любомир Левицкий.

Фильм доступен для просмотра на ютуб на украинском и английском языках. Дополнительная цель ленты – подчеркнуть важность наличия дронов у военных и призвать украинцев активно участвовать в сборах средств на закупку квадрокоптеров для ВСУ.

"Иди за мной" / FOLLOW ME: смотрите фильм онлайн

На допремьерном показе присутствовали представители украинской киноиндустрии, телевидения и шоу-бизнеса: Валентина Хамайко, Влад Никитюк, Ольга Сумская, Владимир Рабчун, Валерий Созановский и другие.

Допремьерный показ фильма "Иди за мной" / FOLLOW ME / Фото прессслужбы