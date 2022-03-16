По мнению режиссера, весь цивилизованный мир должен прекратить сотрудничать с представителями сегодняшней русской культуры, потому что их страна сегодня является человеконенавистнической и опасной для человечества и цивилизации.

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Андрей Жолдак осудил войну, которую начал Путин

Я, Андрей Жолдак, режиссер драматического и оперного театра, сознательно заявляю, что Россия со своим президентом и главнокомандующим Путиным развязала войну против моей Родины и проводит уничтожение и геноцид граждан, убивает детей, женщин и мужчин, разрушая города и села, и все вокруг,

– говорится в заявлении.

Кроме того, Жолдак отметил, что "снимает свое имя режиссера со всех своих российских спектаклей и опер". Он сообщил, что не только Путин несет ответственность за войну, но и все работники культуры.