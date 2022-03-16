На думку режисера, весь цивілізований світ повинен припинити співпрацювати з представниками сьогоднішньої російської культури, бо їхня країна сьогодні є людиноненависницькою і небезпечною для людства і цивілізації.

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Андрій Жолдак засудив війну, яку розпочав Путін

Я, Андрій Жолдак, режисер драматичного й оперного театру, свідомо заявляю, що Росія зі своїм президентом і головнокомандувачем Путіним розв’язала війну проти моєї Батьківщини України та проводить знищення і геноцид громадян, вбиває дітей, жінок і чоловіків, руйнуючи міста і села, і все навколо,

– йдеться у заяві.

Крім цього, Жолдак зазначив, що "знімає своє ім'я режисера зі всіх своїх російських вистав і опер". Він повідомив, що не лише Путін несе відповідальність за цю війну, а й всі працівники культури.

Україна демократична і вільна, буде незалежною і вистоїть! Мій прогноз, що Російська Федерація почала рух до розвалу і розпаду на багато вільних держав. Процес зникнення Росії почався! За нашу і вашу свободу!

– підсумував в заяві режисер.