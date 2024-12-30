С тех пор фильм остается классикой рождественских просмотров. Однако за этой популярностью и комедийными моментами кроется безумно большое количество секретов и малоизвестных фактов о создании этой легендарной ленты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Yahoo! News.

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Сценарий был написан очень быстро. Сценарий фильма "Один дома" был написан менее чем за неделю. Но гораздо больше времени ушло на поиск идеального дома для съемок. Этот процесс занял несколько недель, поскольку важно было найти именно ту локацию, которая бы подходила для сцен фильма.

Маколей Калкин и сценарий. Сценарий фильма был написан специально под Маколея Калкина, который исполнил роль главного героя – Кевина. Создатели фильма изначально видели его в роли и решили адаптировать сценарий под его характер и стиль игры.

Семья владельцев дома на съемках. На протяжении всех 5 месяцев съемок фильма настоящие хозяева дома жили там.

Домик на дереве. Для съемок фильма специально построили домик на дереве в саду дома, где проходили основные сцены. После завершения съемок домик был демонтирован, и владельцы решили не оставлять его на своем дворе.

Владельцы отказались от домика. После окончания съемок, владельцы дома отказались оставить домик Кевина в своем дворе, несмотря на популярность фильма. Возможно, это было связано с желанием вернуть саду его первоначальный вид.

Сцена затопления подвала. Чтобы создать эффект затопленного подвала, съемочная группа использовала школьный бассейн, в котором с помощью специальных эффектов и декораций удалось достичь нужного вида воды.

"Европейские" сцены снимали в Америке. Хотя фильм рассказывает о путешествии семьи Маккаллистеров в Париж, на самом деле все сцены, которые имели место в Европе, снимались в Америке. Это произошло из-за бюджетных ограничений и необходимости эффективно организовать съемки.

Самые тяжелые сцены – в аэропорту. Одной из самых сложных частей съемок стали сцены в аэропорту. Команда имела только два-три дубля для каждой сцены, и если что-то шло не так, все приходилось переснимать. Это было очень сложно из-за высокой загруженности аэропортов и необходимости снимать в реальных условиях.

Юный Маколей Калкин не всегда работал вместе со взрослыми актерами. Из-за ограничений во времени, которые накладывались на детских актеров, Маколей Калкин не мог работать после 10 вечера. Поэтому многие сцены со взрослыми актерами снимали без него, а он присоединялся к съемкам только в течение дня.

Фильм часто снимали ночью. Хотя Маколей не мог сниматься поздно вечером, часть сцены была отснята ночью, когда он уже не мог быть на площадке. Поэтому некоторые сцены с его участием требовали особых условий и организации работы, чтобы успеть снять все необходимое до 10 вечера.

Роберт Де Ниро на роль Гарри. На роль Гарри, одного из "мокрых бандитов", рассматривали знаменитого актера Роберта Де Ниро. Однако, в конце концов, роль досталась Джо Пеши, что стало одной из самых знаковых его работ в комедийном жанре.

Трюки были не такими смешными, как выглядят. По словам Крисса Коламбуса, режиссера фильма, съемки трюков, которые стали основой многих смешных моментов, были совсем не такими веселыми, как это выглядит на экране. Съемочная команда постоянно волновалась, что актеры могут получить травму.

Джон Кэнди получил всего 414 долларов за день работы. Популярный комедийный актер Джон Кэнди, который сыграл музыканта и спасителя мамы Кевина, получил минимальный гонорар для актера такой величины.

Чистая импровизация. Одним из самых культовых моментов фильма является крик Кевина после того, как он нанес лосьон для бритья на лицо. Эта сцена не была прописана в сценарии – Маколей Калкин импровизировал. Ему было указано лишь хлопнуть по лицу, закричать и отпустить руки. Однако актер задержал руки на щеках, и эта импровизация стала одной из самых запоминающихся сцен фильма.