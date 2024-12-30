З того часу фільм залишається класикою різдвяних переглядів. Однак за цією популярністю та комедійними моментами криється шалено велика кількість секретів і маловідомих фактів про створення цієї легендарної стрічки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Yahoo! News.

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Сценарій був написаний дуже швидко. Сценарій фільму "Сам удома" був написаний менш ніж за тиждень. Але набагато більше часу пішло на пошук ідеального будинку для зйомок. Цей процес зайняв кілька тижнів, оскільки важливо було знайти саме ту локацію, яка б підходила для сцен фільму.

Маколей Калкін і сценарій. Сценарій фільму був написаний спеціально під Маколея Калкіна, який виконав роль головного героя – Кевіна. Творці фільму спочатку бачили його у ролі й вирішили адаптувати сценарій під його характер і стиль гри.

Сім'я власників будинку на зйомках. Протягом всіх 5 місяців зйомок фільму справжні господарі будинку жили там.

Будиночок на дереві. Для зйомок фільму спеціально побудували будиночок на дереві в саду будинку, де проходили основні сцени. Після завершення зйомок будиночок був демонтований, і власники вирішили не залишати його на своєму подвір'ї.

Власники відмовилися від будиночка. Після закінчення зйомок, власники будинку відмовились залишити будиночок Кевіна на своєму подвір'ї, попри популярність фільму. Можливо, це було пов'язано з бажанням повернути саду його первісний вигляд.

Сцена затоплення підвалу. Щоб створити ефект затопленого підвалу, знімальна група використала шкільний басейн, в якому за допомогою спеціальних ефектів і декорацій вдалося досягти потрібного вигляду води.

"Європейські" сцени знімали в Америці. Хоча фільм розповідає про подорож родини Маккаллістерів до Парижа, насправді всі сцени, які мали місце в Європі, знімалися в Америці. Це сталося через бюджетні обмеження та необхідність ефективно організувати зйомки.

Найважчі сцени – в аеропорту. Однією з найскладніших частин зйомок стали сцени в аеропорту. Команда мала лише два-три дублі для кожної сцени, і якщо щось йшло не так, все доводилося перезнімати. Це було дуже складно через високу завантаженість аеропортів та необхідність знімати в реальних умовах.

Юний Маколей Калкін не завжди працював разом з дорослими акторами. Через обмеження в часі, які накладалися на дитячих акторів, Маколей Калкін не міг працювати після 10 вечора. Тому багато сцен з дорослими акторами знімали без нього, а він долучався до зйомок лише протягом дня.

Фільм часто знімали вночі. Хоча Маколей не міг зніматися пізно ввечері, частина сцени була відзнята вночі, коли він вже не міг бути на майданчику. Тому деякі сцени з його участю потребували особливих умов і організації роботи, аби встигнути зняти все необхідне до 10 вечора.

Роберт Де Ніро на роль Гаррі. На роль Гаррі, одного з "мокрих бандитів", розглядали знаменитого актора Роберта Де Ніро. Однак, зрештою, роль дісталася Джо Пеші, що стало однією з найбільш знакових його робіт у комедійному жанрі.

Трюки були не такими смішними, як виглядають. За словами Крісса Коламбуса, режисера фільму, зйомки трюків, які стали основою багатьох смішних моментів, були зовсім не такими веселими, як це видається на екрані. Знімальна команда постійно хвилювалася, що актори можуть отримати травму.

Джон Кенді отримав лише 414 доларів за день роботи. Популярний комедійний актор Джон Кенді, який зіграв музиканта і рятівника мами Кевіна, отримав мінімальний гонорар для актора такої величини.

Чиста імпровізація. Одним з найбільш культових моментів фільму є крик Кевіна після того, як він наніс лосьйон для гоління на обличчя. Ця сцена не була прописана в сценарії – Маколей Калкін імпровізував. Йому було вказано лише плеснути по обличчю, закричати й відпустити руки. Однак актор затримав руки на щоках, і ця імпровізація стала однією з найбільш пам'ятних сцен фільму.