Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале. Украинский трейлер комедии, представленный на кинофестивале в Венеции, был опубликован дистрибьютором фильма "Артхаус-Трафик".
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Постановщиками комедии являются Мариано Кон и Гастон Дюпра, которые вместе работали над "Почетным гражданином" 2016 года. В комедии также сыграет Оскар Мартинес.
О чем рассказывает сюжет ленты
История расскажет о миллиардере, который хочет успешно вложить деньги в кино, поэтому лента, которую он жаждет спродюсировать, должна стать шедевром. Для этого он нанимает режиссера (Пенелопа Крус) и двоих известных актеров, которые просто настолько ненавидят друг друга, что даже дышать рядом не могут. К чему приведет такая неожиданная завязка, уже совсем скоро будем иметь возможность убедиться воочию во всех кинотеатрах Украины.
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