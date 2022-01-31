Мировая премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале. Украинский трейлер комедии, представленный на кинофестивале в Венеции, был опубликован дистрибьютором фильма "Артхаус-Трафик".

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Постановщиками комедии являются Мариано Кон и Гастон Дюпра, которые вместе работали над "Почетным гражданином" 2016 года. В комедии также сыграет Оскар Мартинес.

О чем рассказывает сюжет ленты

История расскажет о миллиардере, который хочет успешно вложить деньги в кино, поэтому лента, которую он жаждет спродюсировать, должна стать шедевром. Для этого он нанимает режиссера (Пенелопа Крус) и двоих известных актеров, которые просто настолько ненавидят друг друга, что даже дышать рядом не могут. К чему приведет такая неожиданная завязка, уже совсем скоро будем иметь возможность убедиться воочию во всех кинотеатрах Украины.

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Интересно, что на Венецианском фестивале в 2021 году Пенелопа Крус получила первый в своей карьере Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме Педро Альмадовара "Параллельные матери", которым открывали 78-й Международный кинофестиваль в Венеции и закрывали кинофестиваль в Нью-Йорке.