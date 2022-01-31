Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі. Український трейлер комедії, представлений на кінофестивалі у Венеції, був опублікований дистриб'ютором фільму "Артхаус-Трафік".

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Постановниками комедії є Маріано Кон і Гастон Дюпра, які разом працювали над "Почесним громадянином" 2016 року. У комедії також зіграє Оскар Мартінес.

Про що розповідає сюжет стрічки

Історія розповість про мільярдера, який хоче успішно вкласти гроші у кіно, тож стрічка, яку він жадає спродюсувати, повинна стати шедевром. Для цього він наймає режисерку (Пенелопа Крус) та двох відомих акторів, які просто настільки ненавидять один одного, що навіть дихати поруч не можуть.До чого приведе така несподівана зав'язка, вже зовсім скоро матимемо змогу переконатись на власні очі у всіх кінотеатрах України.

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Цікаво, що на Венеційському фестивалі у 2021 році Пенелопа Крус отримала перший у своїй кар'єрі Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль у стрічці Педро Альмадовара "Паралельні матері", яким відкривали 78-му міжнародному кінофестивалі у Венеції та закривали кінофестиваль у Нью-Йорку.