Что известно о фильме, в котором сыграет звездная пара

О ленте "Полярная звезда" (Polaris) кроме названия пока нет никаких подробностей. Известно лишь, что актеры сыграют в фильме главные роли. Кроме того, Рэмси рассказала, что, по ее мнению, Феникс – лучший актер, с которым ей когда-либо приходилось работать. Она также добавила, что рада его участию в проекте.

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Он действительно лучший актер из всех, что я когда-либо встречала. Все, что он делает на площадке – не просто так. Гораздо сложнее, когда у тебя появляется оригинальная идея, как эта, но невозможно сдержать эмоции, когда готовишься делать фильм с Хоакином,

– отмечает режиссер.

Хоакин Феникс и Руни Мара ранее играли вместе в фильмах:

"Мария Магдалина";

"Она";

и "Не волнуйся, он далеко не уйдет".



Кадр из фильма "Она" / Kinorium

Стоит отметить, что после того, как актер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме Тодда Филлипса "Джокер" в 2019 году, он больше не появлялся на экранах.

Сейчас Феникс занят в создании фильма ленты "Бульвар разочарования" Ари Астера и "Ранец" Ридли Скотта, где в центре сюжета предстанет история становления Наполеона и его безжалостная борьба за императорский трон. Руни Мара же появится в ленте "Женщины говорят" Сары Полли.