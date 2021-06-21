Що відомо про фільм, в якому зіграє зіркова пара

Про стрічку "Полярна зірка" (Polaris) окрім назви наразі немає жодних подробиць. Відомо лише, що актори зіграють у фільмі головні ролі. Крім того, Ремсі розповіла, що, на її думку, Фенікс – кращий актор, з яким їй коли-небудь доводилося працювати. Вона також додала, що рада його участі в проєкті.

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Він справді кращий актор з усіх, що я коли-небудь зустрічала. Все, що він робить на майданчику – не просто так. Набагато складніше, коли у тебе з'являється оригінальна ідея, як ця, але неможливо стримати емоції, коли готуєшся робити фільм з Хоакіном,

– зазначає режисерка.

Хоакін Фенікс та Руні Мара раніше грали разом у фільмах:

"Марія Магдалина";

"Вона";

та "Не хвилюйся, він далеко не піде".



Кадр з фільму "Вона" / Kinorium

Варто зазначити, що після того, як актор отримав "Оскар" за кращу чоловічу роль у фільмі Тодда Філліпса "Джокер" у 2019 році, він більше не з'являвся на екранах.

Зараз Фенікс зайнятий на фільмуванні стрічки "Бульвар розчарування" Арі Астера та "Ранець" Рідлі Скотта, де у центрі сюжету постане історія становлення Наполеона та його безжальна боротьба за імператорський трон. Руні Мара ж з'явиться у стрічці "Жінки говорять" Сари Поллі.