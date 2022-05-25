Во время майского эфира шоу The Ellen DeGeneres Show, Эллен Дедженерес посетила голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис. С начала войны она вместе с мужем Эштоном Кутчером собрали для Украины 35 миллионов долларов. Ведущая решила приобщиться к пожертвованиям и удивила актрису чеком на 30 тысяч долларов, передает 24 канал.

Читайте больше Ричард Гир впервые спел: Джамала показала щемящие видео с концерта в поддержку Украины

Эллен Дедженерес пожертвовала Украине 30 тысяч долларов

Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это тебе, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала 35 миллионов долларов. И я подумала, как я могу помочь людям, страдающим и проходящим через все это. Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто проходит через это. Происходящее просто неистово. Поэтому сегодня я хотела бы дать тебе 30 тысяч долларов,
– сказала Дедженерес.

Эллен Дедженерес пожертвовала Украине 30 тысяч долларов: смотрите видео

Напомним, в апреле Эллен Дедженерес призвала мировых лидеров лучше поддерживать Украину, в том числе помочь украинским беженцам во всем мире.

В это непростое время войны России против Украины поддержка мира для украинского народа важна как никогда. Многие голливудские звезды взяли на себя миссию собрать средства на помощь и пожертвовать тем, кто пострадал от российской военной агрессии. Среди них:

  • Мила Кунис и Эштон Кутчер – 35 миллионов долларов;
  • Бэтенни Франкель – 25 миллионов долларов;
  • Джоан Роулинг – 1,3 миллиона долларов;
  • Стивен Спилберг – 1 миллион долларов;
  • Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – 1 миллион долларов;
  • Оливия Колман – неизвестно сколько.

Кроме этого, мировые знаменитости Флоренс Пью, Марина Мазепа, Ольга Куриленко, Иванна Сахно, Кэтрин Винник, Голди Гоун, Риз Уизерспун призвали к пожертвованиям украинской армии, детям и женщинам.