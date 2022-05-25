Во время майского эфира шоу The Ellen DeGeneres Show, Эллен Дедженерес посетила голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис. С начала войны она вместе с мужем Эштоном Кутчером собрали для Украины 35 миллионов долларов. Ведущая решила приобщиться к пожертвованиям и удивила актрису чеком на 30 тысяч долларов, передает 24 канал.

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Эллен Дедженерес пожертвовала Украине 30 тысяч долларов

Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это тебе, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала 35 миллионов долларов. И я подумала, как я могу помочь людям, страдающим и проходящим через все это. Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто проходит через это. Происходящее просто неистово. Поэтому сегодня я хотела бы дать тебе 30 тысяч долларов,

– сказала Дедженерес.

Эллен Дедженерес пожертвовала Украине 30 тысяч долларов: смотрите видео