Під час травневого ефіру шоу The Ellen DeGeneres Show, до Еллен Дедженерес завітала голлівудська акторка українського походження Міла Куніс. З початку війни вона разом із чоловіком Ештоном Кутчером зібрали для України 35 мільйонів доларів. Ведуча вирішила також долучитися до пожертвувань і здивувала актрису чеком на 30 тисяч доларів, передає 24 канал.

Читайте більше Річард Гір уперше заспівав: Джамала показала щемливі відео з концерту на підтримку України

Еллен Дедженерес пожертвувала Україні 30 тисяч доларів

Те, що відбувається в Україні, розриває моє серце. Я не уявляю, як це для тебе, адже це твоя рідна країна, країна твоєї родини. Ти вже зібрала 35 мільйонів доларів. І я подумала, як я можу допомогти людям, які страждають і проходять через все це. Я хотіла б забрати трохи болю у тих, хто проходить через це. Те, що відбувається, просто несамовито. Тому сьогодні я хотіла б дати тобі 30 тисяч доларів,

— сказала Дедженерес.

Еллен Дедженерес пожертвувала Україні 30 тисяч доларів: дивіться відео