События в Украине разрывают мое сердце, – Дедженерес пожертвовала украинцам значительную сумму средств

Известная ведущая популярнейшего ток-шоу в США The Ellen DeGeneres Show и актриса Эллен Дедженерес снова поддержала Украину. Она пожертвовала 30 тысяч долларов для нужд украинцев.

Во время майского эфира шоу The Ellen DeGeneres Show, Эллен Дедженерес посетила голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис. С начала войны она вместе с мужем Эштоном Кутчером собрали для Украины 35 миллионов долларов. Ведущая решила приобщиться к пожертвованиям и удивила актрису чеком на 30 тысяч долларов, передает 24 канал.

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Эллен Дедженерес пожертвовала Украине 30 тысяч долларов

Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это тебе, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала 35 миллионов долларов. И я подумала, как я могу помочь людям, страдающим и проходящим через все это. Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто проходит через это. Происходящее просто неистово. Поэтому сегодня я хотела бы дать тебе 30 тысяч долларов,

– сказала Дедженерес.

Эллен Дедженерес пожертвовала Украине 30 тысяч долларов: смотрите видео