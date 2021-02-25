Marvel и Disney + опубликовали много новых кадров из сериала "Сокол и Зимний солдат", который должен выйти уже меньше чем через месяц.

Кроме главных героев Сэма Уилсона и Баки Барнса, которых играют Энтони Маки и Себастиан Стэн, на фото можно увидеть Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп) и сестру Сэма – Сару (Едиперо Одуйя).

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"Сокол и Зимний солдат": сюжет

Сериал посвящен Соколу и Зимнему солдату, которые вынуждены объединиться для того, чтобы остановить группу анархистов под названием Flag-Smashers.

Поскольку события развиваются после фильма "Мстители: Финал", Сокол пытается разобраться со щитом Капитана Америки. Если не помните, то Стив Роджерс передал ему его в конце фильма "Мстители: Финал".

По сюжету, Сэм не слишком хочет занимать место друга и продолжает пользоваться крыльями Сокола. В это время одержим победой над Мстителями Гельмут Земо не может позволить супергероям существовать.

Премьера сериала состоится 19 марта 2021 на Disney +.

Кадры из сериала "Сокол и Зимний солдат" фото Hypebeast

"Сокол и Зимний солдат": смотреть трейлер

Актерский состав: