Появились новые кадры из будущего сериала "Сокол и Зимний солдат" фото
Marvel и Disney + опубликовали много новых кадров из сериала "Сокол и Зимний солдат", который должен выйти уже меньше чем через месяц.
Источник:Hypebeast
Кроме главных героев Сэма Уилсона и Баки Барнса, которых играют Энтони Маки и Себастиан Стэн, на фото можно увидеть Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп) и сестру Сэма – Сару (Едиперо Одуйя).
К теме Звезды фильма "Человек-паук 3" поделились эксклюзивными кадрами со съемок фото
"Сокол и Зимний солдат": сюжет
Сериал посвящен Соколу и Зимнему солдату, которые вынуждены объединиться для того, чтобы остановить группу анархистов под названием Flag-Smashers.
Поскольку события развиваются после фильма "Мстители: Финал", Сокол пытается разобраться со щитом Капитана Америки. Если не помните, то Стив Роджерс передал ему его в конце фильма "Мстители: Финал".
По сюжету, Сэм не слишком хочет занимать место друга и продолжает пользоваться крыльями Сокола. В это время одержим победой над Мстителями Гельмут Земо не может позволить супергероям существовать.
Премьера сериала состоится 19 марта 2021 на Disney +.
Кадры из сериала "Сокол и Зимний солдат" фото Hypebeast
"Сокол и Зимний солдат": смотреть трейлер
Актерский состав:
- Энтони Маки;
- Себастиан Стэн;
- Даниэль Брюль;
- Ваятт Рассел;
- Жорж Сен-Пьер;
- Адеперо Одуе;
- Десмонд Чиам;
- Микки Ишикава;
- Ной Миллс.
Поделиться новостью