Marvel і Disney + опублікували багато нових кадрів з серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", який повинен вийти вже менше ніж через місяць.

Окрім головних героїв Сема Вілсона і Бакі Барнса, яких грають Ентоні Макі і Себастіан Стен, на фото можна побачити Шерон Картер (Емілі ВанКемп) і сестру Сема – Сару (Едіперо Джонні Одуя).

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"Сокіл та Зимовий солдат": сюжет

Серіал присвячений Соколу і Зимовому солдату, які вимушені об'єднатися для того, щоб зупинити групу анархістів під назвою Flag-Smashers.

Оскільки події розвиваються після фільму "Месники: Фінал", Сокіл намагається розібратися з щитом Капітана Америки. Якщо не пригадуєте, то Стів Роджерс передав йому його наприкінці фільму "Месники: Завершення".

За сюжетом, Сем не надто хоче займати місце друга й продовжує користуватися крилами Сокола. В цей час одержимий перемогою над Месниками Гельмут Земо не може дозволити супергероям існувати.

Прем'єра серіалу відбудеться 19 березня 2021 року на Disney+.

Кадри з серіалу "Сокіл та Зимовий солдат": фото Hypebeast

"Сокіл та Зимовий солдат": дивитися трейлер

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