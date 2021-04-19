Голливудская актриса Эмили Ван Кэмп сыграла в проектах Marvel агентку Шэрон Картер. И хотя ее героиня не имеет суперсилы, боев в сериале "Сокол и Зимний солдат" у нее было немало.

В шоу Джимми Киммела актриса призналась: есть большая разница между актерами, чьи герои имеют суперспособности, и теми, у кого их по сюжету нет. Особенно, если речь идет о съемках сцен боев. Однако Эмили Ван Кэмп не сожалеет, что ее героиня – агент, которая и благодаря своим боевым навыкам может дать отпор врагу.

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Это часть того, на что я подписалась. В Шэрон нет суперспособностей. Это замечательно, пока не доходит до сцен боя. Потом начинают снимать мое оружие, ведь у меня нет щита или стальной руки, или, знаете, я не умею летать,

– отметила Эмили Ван Кэмп.

Кроме этого, актриса добавила, что к съемкам в сериале "Сокол и Зимний солдат" она прошла обучение у мастеров боевых искусств. Авторы ленты хотели сделать акцент именно на этом, не показывая много оружия в кадре. Поэтому, по словам Эмили Ван Кэмп, все напоминало "кровавый рукопашный бой".

"Это было интересно. Пока мы изучали эти боевые трюки, они хотели все меньше и меньше оружия в кадре, поэтому все просто превратилось в кровавый рукопашный бой... Много синяков, очень много травм, окровавленных суставов, но все это было очень весело", – добавила Эмили Ван Кэмп.

Коротко о сериале "Сокол и Зимний солдат"

Сериал представили на стриминговой платформе Disney+ 19 марта 2021 года. Каждую пятницу авторы "Сокола и Зимнего солдата" публикуют новые эпизоды. Финальный выпуск запланирован на 23 апреля.

По сюжету, Сэм Уилсон отдает щит Капитана Америки на хранение государству. Стране нужны супергерои, поэтому оружие с вибранию отдают новому герою Джону Волкеру. Однако он оказывается не таким доблестным, как был Стив Роджерс, поэтому за щит разгорится борьба, а новый Кэп столкнется в бою с Баки.

В то же время Зимний солдат покинет свою реабилитацию и вместе с Соколом встанет на защиту людей. Окажется, что девушка с суперсилой Карли нашла таких же солдат и стремится создать свою армию бунтарей против системы и безденежья. Организация составляет немалую угрозу, ведь применяет силу против военных и, имея, сыворотку, может разрастись до масштабов мстителей. Чтоб в ыследить Карли и ее сообщников, Сэм и Баки должны будут освободить Земо, что обернется опасными приключениями.

Главные актеры сериала "Сокол и Зимний солдат":

Энтони Маки

Себастьян Стен

Эмили Ван Кэмп

Дэниел Брюль

Ваятт Рассел

Жорж Сен-Пьер

Адеперо Одуе

Десмонд Чам

Микки Ишиков

Ной Миллс и др.