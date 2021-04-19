Голлівудська актриса Емілі Ван Кемп зіграла у проєктах Marvel агентку Шерон Картер. І хоч її героїня не має суперсил, боїв у серіалі "Сокіл та Зимовий солдат" у неї було немало.

У шоу Джиммі Кіммела актриса зазначила: є велика різниця між акторами, чиї герої мають надзвичайні здібності, та тими, у кого їх немає. Особливо, якщо мова йде про зйомки сцен боїв. Однак Емілі Ван Кемп не шкодує, що її героїня – агентка, яка і завдяки своїм бойовим навичкам може дати відсіч ворогу.

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Це частина того, на що я підписалась. У Шерон немає суперздібностей. Це чудово, поки не доходить до сцен бою. А потім починають знімати мою зброю, адже в мене немає щита чи сталевої руки, або, знаєте, я ж не вмію літати,

– зазначила Емілі Ван Кемп.

Окрім цього, актриса додала, що до зйомок у серіалі "Сокіл та Зимовий солдат" вона пройшла навчання у майстрів бойових мистецтв. Автори стрічки хотіли зробити акцент саме на цьому, не показуючи багато зброї у кадрі. Тому, за словами Емілі Ван Кемп, все нагадувало "кривавий рукопашний бій".

"Це було цікаво. Поки ми вивчали ці бойові трюки, вони хотіли все менше і менше зброї в кадрі, тому все просто перетворилось в кривавий рукопашний бій… Багато синців, дуже багато травм, закривавлених суглобів, але все це було дуже весело", – додала Емілі Ван Кемп.

Коротко про серіал "Сокіл та Зимовий солдат"

Серіал презентували на стрімінговій платформі Disney+ 19 березня 2021 року. Щоп'ятниці автори "Соколу та Зимового солдата" публікують нові епізоди. Фінальний випуск запанований на 23 квітня.

За сюжетом, Сем Вілсон віддає щит Капітана Америки на зберігання державі. Країні потрібні супергерої, тому зброю з вібранію віддають новому герою Джону Волкеру. Однак він виявляється не таким доблесним, як був Стів Роджерс, тому за щит розгориться боротьба, а новий Кеп зіткнеться у бою з Бакі.

Водночас Зимовий солдат покине свою реабілітацію та разом з Соколом стане на захист людей. Виявиться, що дівчина із суперсилою Карлі знайшла таких же солдатів та прагне створити свою армію бунтарів проти системи і безгрошів'я. Організація становить чималу загрозу, адже застосовує силу проти військових та, маючи, сироватку, може розростись до масштабів месників. Щоб знати Карлі, Сем і Бакі змущені будуть звільнити Земо, що обернеться для них небезпечними пригодами.

Головні актори серіалу "Сокіл і Зимовий солдат":

Ентоні Макі

Себастьян Стен

Емілі Ван Кемп

Деніель Брюль

Ваятт Рассел

Жорж Сен-П'єр

Адеперо Одує

Дезмонд Чіям

Мікі Ішікава

Ной Міллс та ін.