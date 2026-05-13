С небанальным сюжетом: новый украинский сериал, от которого в восторге зрители
Во время полномасштабного вторжения украинские сериалы стали особенно популярными. Каждый год выходят новые проекты, которые завоевывают популярность среди зрителей.
Какой новый украинский сериал посмотреть?
Недавно на экраны вышел новый украинский детективный сериал под названием "Сокровища". Он состоит из 1 сезона и 16 серий, доступен для просмотра на Киевстар ТВ и на ютубе. Имеет рейтинг IMDb 7.3/10.
Это история о Вере, которая выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы начать жизнь сначала. Также девушка хочет вернуть семейный дом, который присвоили ее дядя, тетя и двоюродная сестра.
В то же время в город приезжает капитан полиции Богдан. Мужчина работает под прикрытием бизнесмена, чтобы найти настоящего убийцу своего отца, ведь в преступлении обвинили его мать.
Встреча Веры и Богдана становится началом непростой истории, которая раскрывает немало тайн. Они влюбились друг в друга, но не могут быть вместе из-за дела, ради которого капитан полиции находится в городе.
Изменить жизнь героев может загадочный клад времен Второй мировой войны.
"Сокровища": смотрите онлайн анонс сериала
Кто снялся в сериале?
- Анастасия Иванюк
- Евгений Лесничий
- Алексей Нагрудный
- Дарья Трегубова
- Сергей Козлов
- Сергей Митрюшин
- Валерия Фокина
- Богдан Рубан
- Ирина Кудашова
- Анастасия Капинус
- Сергей Смеян и другие
Какой еще новый украинский сериал вирусится в сети?
Также недавно состоялась премьера мелодрамы "Подмена". По сюжету, жизнь успешного архитектора Екатерины меняет неожиданный звонок сестры-близняшки, с которой она не общалась длительное время. Ирина, которая проживает в Болгарии, просит о помощи.
Позже оказывается, что Ирина обманула сестру. Екатерина оказывается в чужой стране без документов и возможности быстро вернуться домой. Тем временем ее сестра прилетает в Киев, где разрушает ее семью и карьеру.
В Болгарии Екатерина переживает немало испытаний, а также влюбляется в мужа своей сестры, успешного бизнесмена Владо Бойчева.