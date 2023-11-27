У всех фанатов сериала осталось немало вопросов, поэтому зрители ожидают 2 сезона. Будет ли продолжение уже любимой истории и перерождением какой ленты есть "Женский врач. Новая жизнь".

Смотрите также 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

"Женский врач. Новая жизнь": будет ли продолжение сериала

Актеры сериала всячески намекают на то, что второму сезону сериала "Женский врач. Новая жизнь" – быть!

Сегодня окончилась наша история. Трое разных персонажей, переплетенных одной историей, много испытаний на пути каждого, искренние чувства и неожиданные повороты в жизни. Но пора двигаться дальше! Спасибо всей команде за 5 месяцев жизни одним делом! Хотели бы увидеть продолжение истории этой троицы во втором сезоне?

– написала Анастасия Цимбалару под публикацией.

Ответ фанатов сериала не заставил себя ждать:

"Очень понравился сериал, смотрели всей семьей с детьми. Ждем продолжения!"

"Очень хочется продолжения. Плакала, когда смотрела последнюю серию."

"Да, очень хочется продолжения невероятной истории! Чрезвычайно радуюсь за наш кинематограф, чрезвычайно талантливые люди. Молодцы так держать!"

"Нет, потому что обычно продолжение хуже, чем начало."

"Да, потому что не обо всех актерах было понятно, чем их судьба в сериале закончилась."

Финал первого сезона оставил после себя множество вопросов

В частности, неожиданное решение Елены Руденко: она решает стать боевым медиком на фронте. Своего сына она направляет в Польшу вместе с дедушкой и его семьей, в то время как сама планирует оказывать помощь военным в Запорожском направлении. Но при этом в конце серии они помирились с Михаилом Гончаром. Непонятно для зрителей, пойдет ли все-таки Елена на войну и будут ли они вместе.

Андрей строит отношения с Ластовкой. А Витя, ранее оскорбивший Наталью, решает пойти воевать и быть полезным на фронте.

Шумейко, узнавший, что его любимая – беременна не от него, признает, что для него не имеет значения, от кого именно этот ребенок, и его основной заботой является его глубокая любовь к Людмиле и готовность воспитывать этого ребенка вместе с ним. Тимофей и Сердюк нашли общее решение, но остается неопределенным, будут ли Шумейко и Пышная вместе.

"Женский врач. Новая жизнь" – это перерождение истории

"Женский врач. Новая жизнь" – это продолжение русскоязычного сериала "Женский врач", в котором ранее участвовали российские актеры. В этой ленте рассказывалось о роддоме областной клинической больницы.

Главный врач Роман Широков стал работником роддома областной клинической больницы. Он – гениальный врач, который не боится браться за самые серьезные, опасные клинические случаи. Однако, из-за своей тяги к рисковым решениям, Роман часто конфликтует с руководством.

Хотя основной сценарий остался неизменным, действия разворачиваются в родильном отделении, а в основе всей истории гениальный врач акушер-гинеколог, но новая история подстроена под новые украинские реалии. Поэтому, конечно, российским актерам здесь не место.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн последнюю серию первого сезона