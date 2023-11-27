У всіх фанатів серіалу залишилось чимало запитань, тому глядачі очікують на 2 сезон. Чи буде продовження уже улюбленої історії та переродженням якої стрічки є "Жіночий лікар. Нове життя".
Дивіться також 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись
"Жіночий лікар. Нове життя": чи буде продовження серіалу
Актори серіалу усіляко натякають на те, що другому сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" – бути!
Сьогодні закінчилась наша історія. Троє різних персонажів, які переплетені однією історією, багато випробувань на шляху кожного, щирі почуття та неочікувані повороти у житті. Але час рухатися далі! Дякуємо усій команді за 5 місяців життя однією справою! Хотіли б побачити продовження історії цієї трійці у другому сезоні?
– написала Анастасія Цимбалару під публікацією.
Відповідь фанатів серіалу не змусила себе очікувати:
- "Дуже сподобався серіал, дивились всією родиною з дітьми. Чекаємо продовження!"
- "Дуже хочеться продовження. Плакала, коли дивилась останню серію."
- "Так, дуже хочеться продовження неймовірної історії! Надзвичайно тішуся за наш кінематограф, надзвичайно талановиті люди. Молодці так тримати!"
- "Ні, бо зазвичай продовження гірше, ніж початок."
- "Так, бо не про всіх акторів було зрозуміло чим їх доля в серіалі закінчилася."
Фінал першого сезону залишив після себе багато запитань
Зокрема, неочікуване рішення Олени Руденко: вона вирішує стати бойовим медиком на фронті. Свого сина вона направляє до Польщі разом з дідусем та його сім'єю, у той час, як сама планує надавати допомогу військовим на Запорізькому напрямку. Але, при цьому, укінці серії вони помирились з Михайлом Гончаром. Незрозуміло для глядачів, чи піде все-таки Олена на війну та чи будуть вони разом.
Андрій будує стосунки з Ластівкою. А Вітя, який раніше образив Наталку вирішує піти воювати та бути корисним на фронті.
Шумейко, який дізнався, що його кохана – вагітна не від нього, визнає, що для нього немає значення, від кого саме ця дитина, і його основною турботою є його глибока любов до Людмили та готовність виховувати цю дитину разом з нею.Тимофій і Сердюк знайшли спільне рішення, але залишається невизначеним, чи будуть Шумейко та Пишна разом.
"Жіночий лікар. Нове життя" – це переродження історії
"Жіночий лікар. Нове життя" – це продовження російськомовного серіалу "Жіночий лікар", у якому раніше брали участь російські актори. У цій стрічці розповідалось про пологовий будинок обласної клінічної лікарні.
Головний лікар Роман Широков став працівником пологового будинку обласної клінічної лікарні. Він – геніальний лікар, який не боїться братися за найсерйозніші, найнебезпечніші клінічні випадки. Проте, через свою тягу до ризикових рішень, Роман часто конфліктує з керівництвом.
Хоча основний сценарій залишився незмінним, дії розгортаються в пологовому відділенні, а в основі всієї історії – геніальний лікар акушер-гінеколог, але нова історія підлаштована під нові українські реалії. Тому, певна річ, російським акторам тут не місце.
"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн останню серію першого сезону