У всіх фанатів серіалу залишилось чимало запитань, тому глядачі очікують на 2 сезон. Чи буде продовження уже улюбленої історії та переродженням якої стрічки є "Жіночий лікар. Нове життя".

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"Жіночий лікар. Нове життя": чи буде продовження серіалу

Актори серіалу усіляко натякають на те, що другому сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" – бути!

Сьогодні закінчилась наша історія. Троє різних персонажів, які переплетені однією історією, багато випробувань на шляху кожного, щирі почуття та неочікувані повороти у житті. Але час рухатися далі! Дякуємо усій команді за 5 місяців життя однією справою! Хотіли б побачити продовження історії цієї трійці у другому сезоні?

– написала Анастасія Цимбалару під публікацією.

Відповідь фанатів серіалу не змусила себе очікувати:

"Дуже сподобався серіал, дивились всією родиною з дітьми. Чекаємо продовження!"

"Дуже хочеться продовження. Плакала, коли дивилась останню серію."

"Так, дуже хочеться продовження неймовірної історії! Надзвичайно тішуся за наш кінематограф, надзвичайно талановиті люди. Молодці так тримати!"

"Ні, бо зазвичай продовження гірше, ніж початок."

"Так, бо не про всіх акторів було зрозуміло чим їх доля в серіалі закінчилася."

Фінал першого сезону залишив після себе багато запитань

Зокрема, неочікуване рішення Олени Руденко: вона вирішує стати бойовим медиком на фронті. Свого сина вона направляє до Польщі разом з дідусем та його сім'єю, у той час, як сама планує надавати допомогу військовим на Запорізькому напрямку. Але, при цьому, укінці серії вони помирились з Михайлом Гончаром. Незрозуміло для глядачів, чи піде все-таки Олена на війну та чи будуть вони разом.

Андрій будує стосунки з Ластівкою. А Вітя, який раніше образив Наталку вирішує піти воювати та бути корисним на фронті.

Шумейко, який дізнався, що його кохана – вагітна не від нього, визнає, що для нього немає значення, від кого саме ця дитина, і його основною турботою є його глибока любов до Людмили та готовність виховувати цю дитину разом з нею.Тимофій і Сердюк знайшли спільне рішення, але залишається невизначеним, чи будуть Шумейко та Пишна разом.

"Жіночий лікар. Нове життя" – це переродження історії

"Жіночий лікар. Нове життя" – це продовження російськомовного серіалу "Жіночий лікар", у якому раніше брали участь російські актори. У цій стрічці розповідалось про пологовий будинок обласної клінічної лікарні.

Головний лікар Роман Широков став працівником пологового будинку обласної клінічної лікарні. Він – геніальний лікар, який не боїться братися за найсерйозніші, найнебезпечніші клінічні випадки. Проте, через свою тягу до ризикових рішень, Роман часто конфліктує з керівництвом.

Хоча основний сценарій залишився незмінним, дії розгортаються в пологовому відділенні, а в основі всієї історії – геніальний лікар акушер-гінеколог, але нова історія підлаштована під нові українські реалії. Тому, певна річ, російським акторам тут не місце.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн останню серію першого сезону