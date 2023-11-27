Продолжение любимой истории: будет ли 2 сезон "Женского врача"
Недавно зрители имели возможность посмотреть последнюю серию украинского сериала "Женский врач. Новая жизнь". Но не все остались довольны финалом, поскольку он показался не до конца понятным поклонникам.
У всех фанатов сериала осталось немало вопросов, поэтому зрители ожидают 2 сезона. Будет ли продолжение уже любимой истории и перерождением какой ленты есть "Женский врач. Новая жизнь".
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"Женский врач. Новая жизнь": будет ли продолжение сериала
Актеры сериала всячески намекают на то, что второму сезону сериала "Женский врач. Новая жизнь" – быть!
Сегодня окончилась наша история. Трое разных персонажей, переплетенных одной историей, много испытаний на пути каждого, искренние чувства и неожиданные повороты в жизни. Но пора двигаться дальше! Спасибо всей команде за 5 месяцев жизни одним делом! Хотели бы увидеть продолжение истории этой троицы во втором сезоне?
– написала Анастасия Цимбалару под публикацией.
Ответ фанатов сериала не заставил себя ждать:
- "Очень понравился сериал, смотрели всей семьей с детьми. Ждем продолжения!"
- "Очень хочется продолжения. Плакала, когда смотрела последнюю серию."
- "Да, очень хочется продолжения невероятной истории! Чрезвычайно радуюсь за наш кинематограф, чрезвычайно талантливые люди. Молодцы так держать!"
- "Нет, потому что обычно продолжение хуже, чем начало."
- "Да, потому что не обо всех актерах было понятно, чем их судьба в сериале закончилась."
Финал первого сезона оставил после себя множество вопросов
В частности, неожиданное решение Елены Руденко: она решает стать боевым медиком на фронте. Своего сына она направляет в Польшу вместе с дедушкой и его семьей, в то время как сама планирует оказывать помощь военным в Запорожском направлении. Но при этом в конце серии они помирились с Михаилом Гончаром. Непонятно для зрителей, пойдет ли все-таки Елена на войну и будут ли они вместе.
Андрей строит отношения с Ластовкой. А Витя, ранее оскорбивший Наталью, решает пойти воевать и быть полезным на фронте.
Шумейко, узнавший, что его любимая – беременна не от него, признает, что для него не имеет значения, от кого именно этот ребенок, и его основной заботой является его глубокая любовь к Людмиле и готовность воспитывать этого ребенка вместе с ним. Тимофей и Сердюк нашли общее решение, но остается неопределенным, будут ли Шумейко и Пышная вместе.
"Женский врач. Новая жизнь" – это перерождение истории
"Женский врач. Новая жизнь" – это продолжение русскоязычного сериала "Женский врач", в котором ранее участвовали российские актеры. В этой ленте рассказывалось о роддоме областной клинической больницы.
Главный врач Роман Широков стал работником роддома областной клинической больницы. Он – гениальный врач, который не боится браться за самые серьезные, опасные клинические случаи. Однако, из-за своей тяги к рисковым решениям, Роман часто конфликтует с руководством.
Хотя основной сценарий остался неизменным, действия разворачиваются в родильном отделении, а в основе всей истории гениальный врач акушер-гинеколог, но новая история подстроена под новые украинские реалии. Поэтому, конечно, российским актерам здесь не место.
"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн последнюю серию первого сезона