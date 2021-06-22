Создатели "Локи" поразили новым постером с Леди Локи: имя персонажа подтверждено

Marvel Studios выпустила еще один персональный постер сериала "Локи": он посвящен женской версии персонажа, леди Локи, котороая появилась во втором эпизоде шоу. Леди потеряла рог, но похоже, что это ее не смущает.

Почти одновременно интернет-магазин Zavvi окончательно подтвердил имя персонажа. "Леди Локи" получит имя Сильвия. Похоже, что досье TVA из второй серии таки можно верить: там засветилась Сильвия Лафейдоттир.

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Шоу стартовало 9 июня и похоже, что зрители в восторге; сериал называют несколько странным, однако захватывающим.

Кто такая "Леди Локи" Сильвия

Согласно наиболее распространенной теории, женская версия Локи это отсылка к волшебнице, персонажу Marvel Comics. В комиксах одна из версий волшебницы, которую зовут Сильвия получила свои силы благодаря Локи.



Новый постер с "Леди Локи" / Фото Marvel

Впрочем, мы пока не знаем, окажется ли персонаж "Локи" той же волшебницей, или же сценаристы сериала просто расставляют ловушки для фанатов.

Что известно о сериале "Локи"

К исполнению роли Локи вернулся Том Хиддлстон. Компанию ему составили:

София де Мартино,

Гугу Мбату Роу,

Саша Лейн.

Сценаристом выступил автор "Рика и Морти" Майкл Волдрон.

в Disney и Marvel делают большие ставки на сериал "Локи". Нейт Мур, вице-президент Marvel, почти уверен, что проект продлят на второй сезон.