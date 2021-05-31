Культовый сериал "Сплетница" возвращается: HBO опубликовал тизер и сообщил дату премьеры

Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый тизер перезапуска "Сплетницы". Какими будут герои поколения Z и атмосфера ленты – смотрите в видео, а уже летом, 8 июля, перезапуск популярного сериала можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре.

В Голливуде снимают новый сезон популярного сериала "Сплетница" (Gossip Girl). Об этом авторы проекта объявили еще в июле 2019 года. Режиссером перезапуска стала 25-летняя Карина Эванс ("Снегопад"), а сценарий написал Джошуа Сафран.

Читайте также От мистера Бига и Шарлотты до Эйдана и Стива: кто сыграет в перезапуске "Секс и город"

Сюжет перезапуска сериала "Сплетница"

События сериала происходят через 9 лет после финала 6 сезона. В центра истории – фэшн-миллениалы с Верхнего Ист-Сайда, которые собирают всю информацию и слухи прежде всего, в частности в Инстаграме.

Сейчас нет смысла придумывать какую-то сплетницу, которая контролирует жизнь взрослых людей. Это глупо и наивно. В этой идее было что-то действительно свежее 10 лет назад, но теперь мы все с вами в каком-то смысле сплетницы,

– говорят продюсеры ленты.

Они отмечают также, что Серены ван дер Вудсен, которую играла Блейк Лайвли, в новой "Сплетнице" не будет.

Перезапуск сериала "Сплетница" 2021: смотрите тизер

За 10 лет многое изменилось: мода, технологии, наш ежедневный быт. Авторы сериала Джош Шварц и Джошуа Сафран отмечают, что "сериал покажет, как изменило нас развитие соцсетей".

Десять лет назад, когда шоу началось, люди постоянно проверяли места через Foursquare и обновляли свое местоположение в Facebook,

– рассказывает один из создателей шоу Джошу Сафран.

"То, что мы никогда не сделаем теперь, потому что не хотим, чтобы кто-то знал, где мы находимся. Это меняет суть сериала. Я уверен, что современная эпоха воплощена в "Сплетнице" как никогда раньше", – дополняют авторы сериала.

Интересно 7 долгожданных кинопремьер июня 2021 года

За костюмы героев в перезапуске "Сплетницы" отвечает американский стилист и дизайнер Эрик Дамано, который работал и над первой "Сплетницей".

"Самоидентификация, принятие себя и разнообразие – наши ключевые темы, и я могу сказать, что это будет очень отличаться от той "Сплетницы", которую мы знали. Наши герои наряжены в вещи не только классических брендов, но и многих новых. С уверенностью могу сказать, что будут Chanel и Ferragamo, которых мы объединим с Balenciaga и Staud", – отмечает Эрик Дамано.

Актеры перезагрузки сериала "Сплетница"

Эмили Элин Линд

Уитни Пик

Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Эли Браун

Тави Гевинсон

Томас Доэрти

Адам Чанлер-Берат

Зион Морено

Что известно о сериале "Сплетница" Первые серии "Сплетницы" вышли в 2007 году и сразу же покорили сеть. На протяжении 6 сезонов зрители наблюдали за жизнью подростков в элитной частной школе Нью-Йорка. Школьники сталкивались с разными трудностями, попадали в, казалось бы, безвыходные ситуации, влюблялись, конфликтовали, страдали, дружили и ненавидели друг друга. Эти перипетии появлялись в популярном блоге, поэтому вся школа узнавала обо всех событиях из жизни учеников. Но кто была эта загадочная "Сплетница", зрители узнали только в финальных эпизодах.

Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на 8 июля 2021 года.