Среди номинантов Эмми 2021 – скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри

14 июля 2021 , 14:19
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Deadline

Скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри всколыхнуло мировую прессу, не понравилось Букингему, но стало номинантом Эмми 2021, попав в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск". В интервью, которое вышло в марте, супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от британской монархии.

Вчера вечером американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила список номинантов на ежегодную премию Эмми. В категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск" попало также ток-шоу United Shades Of America из Камау Белл, "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом", "Стэнли Туччи: В поисках Италии" и документальный сериал Vice.

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На 73-ю премию Эмми претендуют телешоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоится 19 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри: смотрите видео

Что известно об интервью Гарри и Меган для Опры?

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О чем говорили в интервью принц Гарри и Меган Маркл

  • Супруги рассекретили пол будущего ребенка;
  • Меган рассекретила, что вышла замуж за Гарри за три дня до публичной церемонии;
  • Меган Маркл призналась, что во время первой беременности ее не покидали мысли о самоубийстве;
  • Меган Маркл заверила о расизме в королевской семье;
  • Меган Маркл рассказала, как училась этикету;
  • Меган Маркл вспомнила о теплых отношениях с королевой Елизаветой II;
  • Принц Гарри отметил об отношениях с отцом и братом;
  • Принц Гарри подчеркнул, что после ухода от монархии они остались без материальной поддержки королевской семьи.
Автор: Наталія Гулій