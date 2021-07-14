Среди номинантов Эмми 2021 – скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри
Источник:Deadline
Скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри всколыхнуло мировую прессу, не понравилось Букингему, но стало номинантом Эмми 2021, попав в категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск". В интервью, которое вышло в марте, супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах ухода от британской монархии.
Вчера вечером американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила список номинантов на ежегодную премию Эмми. В категорию "Выдающийся документальный или специальный выпуск" попало также ток-шоу United Shades Of America из Камау Белл, "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом", "Стэнли Туччи: В поисках Италии" и документальный сериал Vice.
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На 73-ю премию Эмми претендуют телешоу, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Награждение победителей премии состоится 19 сентября в 15:00 по киевскому времени.
Интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри: смотрите видео
Что известно об интервью Гарри и Меган для Опры?
- Впервые о записи интервью представителей королевской семьи стало известно 16 февраля. Тогда же в СМИ промелькнула информация, что Букингем разозлился из-за этого и королева хотела лишить пару всех королевских привилегий. Впрочем, это и так произошло, но в связи с полноценным уходом Меган и Гарри из королевской семьи.
- По мнению источника, близкого к семье, Меган дала интервью Опре Уинфри, потому что хотела вернуть себе голос из-за недостаточного количества свободы.
- В сети также стало известно о реакции Кейт Миддлтон и принца Уильяма на интервью. Они тогда были абсолютно не в восторге от такой новости, особенно на фоне болезни 99-летнего принца Филиппа.
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О чем говорили в интервью принц Гарри и Меган Маркл
- Супруги рассекретили пол будущего ребенка;
- Меган рассекретила, что вышла замуж за Гарри за три дня до публичной церемонии;
- Меган Маркл призналась, что во время первой беременности ее не покидали мысли о самоубийстве;
- Меган Маркл заверила о расизме в королевской семье;
- Меган Маркл рассказала, как училась этикету;
- Меган Маркл вспомнила о теплых отношениях с королевой Елизаветой II;
- Принц Гарри отметил об отношениях с отцом и братом;
- Принц Гарри подчеркнул, что после ухода от монархии они остались без материальной поддержки королевской семьи.