Старый фильм с легендарной Джулией Робертс, который должна посмотреть каждая девушка

Если вы переживаете тяжелый жизненный период, вам точно стоит обратить внимание на нашу новую рекомендацию. Это старый фильм режиссера Герберта Росса, премьера которого состоялась в 1989 году.

Эта киноистория особенно подойдет для просмотра в турбулентный период жизни. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, роли и о том, кому точно понравится эта лента.

Что известно о фильме "Стальные магнолии"?

Если сейчас у вас не самый легкий период в жизни, обратите внимание на фильм "Стальные магнолии". Это смесь комедии, драмы и мелодрамы в одной ленте, которая собрала высокие зрительские рейтинги. Фильм рассказывает о жизни и заставляет и плакать, и смеяться – все как в реальности.

Это история о шести женщинах из небольшого городка, которые из года в год переживают совершенно разные события в своей жизни: и радость, и трудности, и волнения, и надежды. В то же время сквозь все это они проносят свою дружбу.

В центре сюжета – сильная девушка, по имени Шелби, которая убеждена, что любые жизненные ситуации можно преодолеть. Она решает вырваться из будничной суеты и отправиться навстречу приключениям. Вместе они едут в место, где цветут стальные магнолии, и, возможно, именно это путешествие навсегда изменит их сознание и жизнь.

"Стальные магнолии": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента уже достаточно старая – ее премьера состоялась в 1989 году. Однако и сегодня зрители с удовольствием просматривают этот фильм и черпают из него вдохновение для жизни.

Кто сыграет роли в фильме "Стальные магнолии"?

Роли сыграли в фильме "Стальные магнолии" сыграли такие актеры:

Салли Филд – Малинн Итентон

Долли Партон – Труви Джонс

Ширли Маклейн – Уизер Будро

Дэрил Ганна – Аннель Дюпюи Десото

Олимпия Дукакис – Клэри Белчер

Джулия Робертс – Шелби Итентон Латчери

Том Скерритт – Драм Итентон

Сэм Шепард – Спад Джонс

Дилан Макдермотт – Джексон Латчер

Кевин О'Коннор – Сэмми Десото

Энн Веджуорт – тетя Ферн

Джанин Тернер – Нэнси Бет Мармиллион

Лента уже получила огромное количество положительных отзывов, а также многочисленные награды и номинации на престижных кинопремиях. В 1990 году фильм номинировали на премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана, которую воплотила легендарная актриса Джулия Робертс.

В этой же номинации лента получила премию "Золотой глобус", а также немало других наград в других кинопремиях – за лучшую женскую роль, лучший драматический фильм и в других категориях.

Какой украинский сериал похож на "Стальные магнолии"?

Если же вы ищете украинский сериал, который может стать достойной альтернативой этому фильму, стоит обратить внимание на легкий украинский кинопроект под названием "Девчата".

"Девчата": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал рассказывает о подругах, которые вместе проживают трудности, испытания и радости, взлеты и падения, но одновременно проносят сквозь каждый день свою дружбу, что спасает их в любой ситуации.