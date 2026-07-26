Когда Болливуд был лучше Netflix: 3 старых индийских фильма, которые обожали еще ваши бабушки

Если вам кажется, что турецкие сериалы слишком драматичны, вы просто не видели старого доброго Болливуда. Там герои могли плакать дольше, чем продолжался рабочий день, случайно находить потерянных родственников через 20 лет, а между двумя ссорами еще и успевать исполнить зажигательный танец.

Именно поэтому 24 Канал предлагает вернуться на несколько десятилетий назад и вспомнить индийские ленты, в свое время смотревшие еще ваши бабушки.

"Зита и Гита"



Фильм "Зита и Гита" / Фото imdb



До того, как истории о близнецах стали излюбленным сюжетом сценаристов, уже были Зита и Гита.

Двух сестер разлучили еще после рождения. Одна выросла в богатом доме, где жизнь больше напоминала бесплатную стажировку у злой тетушки. Другая зарабатывала на жизнь танцами и не слишком беспокоилась правилами этикета. Конечно, судьба решает подшутить, и девушки случайно меняются местами.

Дальше – сплошное удовольствие: коварные родственники, романтика, забавные ситуации и справедливость, которая наконец-то находит правильный адрес. Неудивительно, что в свое время этот фильм собрал миллионы зрителей у экранов.

"Танцор диско"

Фильм "Зита и Гита"/ Фото imdb



Еще задолго до того, как все начали записывать танцы для соцсетей, Джимми уже покорял сцены в блестящем комбинезоне.

Парень из бедной семьи становится настоящей звездой, но прошлое быстро напоминает о себе. Особенно когда влюбляешься в дочь мужчины, когда-то унизившей твою мать. И здесь начинается классический болливудский коктейль с любви, мести, музыки и танцев.

А песня Jimmy Jimmy Aaja Aaja вообще пережила несколько поколений и, кажется, знает дорогу к плейлистам лучше некоторых современных хитов.

"Бобби"



Фильм "Бобби"/ Фото imdb



Если вам кажется, что родители слишком активно вмешиваются в отношения детей, просто посмотрите "Бобби".

Он – сын богатых родителей. Она – дочь простого рыбака. Для взрослых этого уже достаточно, чтобы объявить роман крушением века. Ведь любовь любовью, а статус в обществе, как они считали, более важен.

К счастью, здравый смысл все же одерживает верх. Иначе этот фильм оставил бы после себя не только горы слез, но и коллективную психологическую травму для миллионов зрителей.

А еще предлагаем подборку боевиков из 80-х . Это, конечно, не Болиливуд, но то же достойное внимания.