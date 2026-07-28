Их смотрели все, но сегодня почти не упоминают: 5 культовых подростковых сериалов 90-х

Если в 90-х после школы вы мчались домой не только через мамины котлеты, но ради очередной серии любимого сериала, эта подборка точно вызовет ностальгию. До Netflix тогда было еще далеко, так что приходилось подстраивать свой график под телепрограмму. И никаких "поставлю на паузу" – либо успел, либо жди повтора.

24 Канал собрал интересные сериалы , которые в свое время знали почти все, но сегодня о них упоминают гораздо реже.

"Боишься ли ты тьмы?"



Сериал "Боишься ли ты тьмы?" / Фото imdb



Пока современные подростки смотрят гороры на стримингах, в 90-х хватало компании детей у костра, рассказывавших жуткие истории. Каждый эпизод являлся отдельной страшилкой, после которой поход в темный коридор становился настоящим испытанием. И да, свет в комнате после просмотра выключали далеко не все.

"Принц из Беверли-Хиллз"



Сериал "Принц из Беверли-Хиллз" / Фото imdb



Еще задолго до того, как Уилл Смит стал одной из самых больших звезд Голливуда, он уже был королем телевизионных экранов. Сериал о парне, который переехал из неблагополучного района в роскошный Беверли-Хиллз, сочетал юмор, семейные ценности и кучу ситуаций, которые сегодня назвали бы мемными.

"Сабрина – маленькая ведьма"



Сериал "Сабрина – маленькая ведьма" / Фото imdb



Подростковая жизнь и без того непроста. А теперь представьте, что к контрольным, первой любви и школьным драмам прилагаются еще и магические способности. Сабрина доказала, что даже ведьм не всегда везет. Ну а кот Салем без преувеличения украл половину сериала.

"Кларисса все объяснит"



Сериал "Кларисса все объяснит" / Фото imdb



Еще до того, как подростки начали вести блоги и снимать видео о своей жизни, Кларисса уже ломала четвертую стену и рассказывала зрителям обо всем происходящем. Школа, родители, младший брат, первая любовь и вечные подростковые проблемы – сериал был остроумным, легким и удивительно современным для своего времени.

"Геркулес: Легендарные путешествия"



Сериал "Геркулес: Легендарные путешествия" / Фото imdb



Мифология еще никогда не была столь увлекательна. Полубог Геркулес путешествовал по миру, побеждал чудовищ, спасал людей и еще раз доказывал, что добро все же может дать взбучку злу. Для многих детей 90-х именно этот сериал стал первым знакомством с древнегреческими мифами, хотя историки, возможно, до сих пор спорят с его сценаристами.

К слову, если вам хочется еще немного погрузиться в атмосферу прошлого, обратите внимание и на нашу подборку фильмов 90-х .