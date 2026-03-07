Немножко ностальгии: какие сериалы когда-то можно было смотреть только по телевизору

Помните времена, когда все быстро бежали из школы, чтобы успеть посмотреть по телевизору любимый сериал? Уже после этого дети садились за уроки, ведь не могли пропустить ни один эпизод.

24 Канал расскажет, какие сериалы когда-то можно было смотреть только по телевизору. Уверены, что многие из наших читателей поймают ностальгию после прочтения материала.

Какие сериалы когда-то можно было смотреть только по телевизору?

"Друзья"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий : 236

: 236 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Этот культовый американский ситком обожают люди во всем мире. В нем рассказывается о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке: Рэйчел, Монике, Фиби, Чендлера, Джои и Росса. С ними постоянно происходят разные истории, также главные герои часто "зависают" в любимой кофейне Central Perk.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Район Беверли-Хиллз"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий : 293

: 293 Рейтинг IMDb: 6.6/10

В центре сюжета – Брэндон Уолш и его друзья. Вместе с сестрой Брендой парень переезжает в Калифорнию и поселяется в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз.

Создатели сериала подняли много важных тем: проблема наркотиков среди молодежи, алкоголизм, изнасилование, самоубийство, насилие, СПИД, ранняя беременность и тому подобное.

"Баффи – истребительница вампиров"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий : 144

: 144 Рейтинг IMDb: 8.3/10

В сериале рассказывается о Баффи – истребительнице, которая должна искать и уничтожать вампиров, демонов и другие темные силы. Девушке помогают бороться со злом друзья: Уиллоу, Ксандер и Корделия. Они живут в Саннидейле, что расположен над воротами в царство демонов, поэтому часто имеют дело с опасностью.

"Баффи – истребительница вампиров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Твин Пикс"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.7/10

События сериала разворачиваются в вымышленном городе Твин Пикс, что в штате Вашингтон. На берегу реки находят труп молодой девушки Лори Палмер. За расследование убийства берется специальный агент ФБР Дейл Купер. Он подозревает, что на руках преступника есть еще одна жертва, и он скрывается среди местных жителей.